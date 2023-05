Plagiointikohut nousivat jälleen otsikoihin Ruotsin Loreenin voitettua Euroviisut.

Ruotsin euroviisuvoittaja Loreenia epäillään plagioinnista. Voittokappale Tattoosta on löydetty yhtäläisyyksiä usean eri kappaleen kanssa.

Euroviisut voittanut Loreen on noussut otsikoihin viisuvoiton lisäksi plagiointiepäilyiden vuoksi.

Sosiaalisessa mediassa käydään jo toista kertaa tänä vuonna keskustelua siitä, onko Ruotsin Loreenin voittokappale Tattoo plagioitu Ukrainan vanhan euroviisuedustajan kappaleesta.

Laulaja Mika Newton edusti Ukrainaa vuoden 2011 Euroviisuissa, ja Loreenin voittokappaletta on verrattu Newtonin V plenu–kappaleeseen, joka on julkaistu vuonna 2005.

Plagiointiepäily nousi otsikoihin ensimmäisen kerran jo maaliskuussa, jolloin Newton otti itsekin kantaa kappaleiden samankaltaisuuteen.

”Mitä voin sanoa, hän [Loreen] käytti lähes samaa ideaa kuin minä. Jos inspiroin häntä ja hän päätti käyttää lähes samaa esitykseen kuin minä, niin onnea hänelle. Se on hassua, koska se näyttää lähes identtiseltä”, Newton kommentoi Twitterissä.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen täältä.

Loreenin viisukappaleeseen on sosiaalisessa mediassa yhdistetty Newtonin laulun lisäksi Abban Winner takes it all ja Pont Aerin Flying Free kappaleisiin.

Plagiointiepäilyistä ovat uutisoineet esimerkiksi Iltalehti ja Ilta-Sanomat, ja ruotsin yleisradio SVT.