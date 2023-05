”Voittoa lähdettiin hakemaan. Eli vaikka sijoitus onkin historiallinen, niin pientä pettymystä on nyt rinnassa”, Käärijä sanoo.

Liverpool

Ruotsin Loreen on voittanut Euroviisut. Suomen Käärijä jäi kokonaispisteissä toiseksi vaikka sai eniten yleisöpisteitä.

Ruotsin kokonaispistemäärä oli 583 pistettä. Suomi sai yhteensä 526 pistettä. Kolmanneksi tuli Israel 362 pisteellä, neljänneksi Italia 350 pisteellä ja viidenneksi Norja 268 pisteellä.

Kymmenen kärkeen sijoittuivat myös Ukraina, Belgia, Viro, Australia ja Tšekki.

Loreen voitti Euroviisut kappaleella Tattoo.

Suomi sai yleisöääniä yhteensä 376 pistettä, enemmän kuin mikään muu maa. Ruotsin yleisöpistemäärä oli paljon vähemmän, 243 pistettä. Se voitti Suomen silti 57 pisteen erolla, koska raatipisteitä Ruotsi sai lähes 200 enemmän kuin Suomi.

Yleisö tuntui olevan ylivoimaisesti Käärijän puolella Liverpoolin areenalla. Käärijä sai pisteiden julkistamisen aikaan hurjia ”Cha cha cha” ja ”Käärijä”-huutoja. Kun Suomen yleisöpistesaalis julkistettiin, areenalla repesi hurja hurrausmyrsky.

Tilannetta on helppo tulkita suomalaisesta näkökulmasta, mutta vaikuttaa siltä, että moni yleisössä oli pettynyt lopputulokseen.

Käärijä-nimellä tunnettu Jere Pöyhönen tuli antamaan kommentit suomalaismedialle lehdistökeskukseen pettyneenä ja selvästi uupuneen oloisena.

”Rehellisesti sanottuna harmittaa”, olivat Pöyhösen ensimmäiset sanat.

Hän kertoi ymmärtävänsä, että sijoittuminen toiseksi suomenkielisellä kappaleella on suoritus, josta pitää olla ylpeä. Alkuun olotila on silti surullinen. Tunnelmaa ei paranna sekään, että areenalla yleisö oli ylivoimaisesti hänen puolellaan.

”Totta kai yleisön reaktio tuntui hyvältä, mutta siinä vaiheessa kun tajuat, ettet voita, ei sekään täysin lievitä oloa. Sanoin kaikille, että voitan – ja en voittanut. Olen pettynyt, mutta elämä jatkuu.”

Pöyhönen halusi edelleen kiittää kaikkia suomalaisia ja ihmisiä ympäri Eurooppaa, jotka olivat tukeneet häntä viime kuukausien ajan ja olleet luomassa valtavaa Käärijä-ilmiötä.

”Jonkin aikaa vie sisäistää tämä kaikki. Olen todella huono häviäjä, voin myöntää sen. Huomenna ehkä jo sisäistän paremmin, mitä on tapahtunut”, Pöyhönen sanoi.

”Olen normaali ukkeli Vantaalta ja tullut Euroviisuihin. En pidä itseäni sen erikoisempana kuin ketään muutakaan. On todella makeaa, että ihmiset ovat lähteneet tähän hömpötykseen mukaan. Toivon että näen kaikki nämä ihmiset torilla, jos sellainen tilaisuus tulee.”

Pöyhönen ei halunnut myöskään moittia pisteidenantojärjestelmää, jossa suunnilleen puolet pisteistä tulevat asiantuntijaraadeilta ja puolet yleisöltä. Yleisöäänillä Pöyhönen olisi voittanut selvästi, mutta artisti itse korosti, että säännöt ovat samat kaikille.

”Pelin henki on tämä, ja Loreen ansaitsee onnittelut voitosta. Hän on mahtava persoona, rakastan häntä”, Pöyhönen sanoi.

”Haluaisin tietenkin, että Suomen kansa olisi ylpeä musta. Toivon, että he ovat. Ymmärrän, jos eivät ole, koska en voittanut.”

Pisteidenjakotilaisuus oli Käärijälle äärimmäisen jännittävä.

Pöyhönen lentää Suomeen sunnuntai-iltana. Artisti sanoi toivovansa pääsevänsä läheistensä luokse, kun on palannut kotiin.

”Haluan mennä perheeni, pikkuveljeni ja isoveljeni luokse. Haluan olla heidän kanssaan, parhaiden kavereideni kanssa. Haluan jakaa tämän heidän kanssaan ja kertoa heille, että rakastan heitä”, Pöyhönen sanoi.

Toiveessa on myös lepo, jota ei ole viime aikoina ollut tarjolla käytännössä ollenkaan.

”Aion kotiin päästyäni pötkähtää sängylle ja miettiä, mitä on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana. Olen todella sanaton. Pientä miestä on viety niin moneen paikkaan ja niin monia hienoja asioita on tapahtunut. Olen hemmetin kiitollinen niille kaikille ihmisille, jotka ovat luoneet tätä hommaa kanssani.”