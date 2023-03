Kevään tosi-tv-sarjoista tutulla tavalla myös uudella Selviytyjät Suomi -sarjan kaudella on satakuntalainen julkkiskilpailija. Sarja nähdään Nelosella ja Ruudussa elokuussa.

Malesian rannikolla kuvattavissa jaksoissa on 18 kilpailijaa, joista yksi on raumalaislähtöinen kokki Teemu Laurell, 38. Kevään aikana Laurell on nähty myös Farmin uusimmalla kaudella.

Hänen kanssaan 30 000 euron palkinnosta taistelee fitness-vaikuttaja Sonja Aiello, juontaja Gogi Mavromichalis, näyttelijä Ismo Apell, Diili-voittaja 2022 Clarissa Hedman, maastohiihtäjä Riitta-Liisa Roponen, Miss Suomi 2018 Alina Voronkova, ex-painija Rami Hietaniemi, mediapersoona Sergey Hilman, radiojuontaja Tytti Junna, artisti Viki ”Seksikäs Suklaa” Konssi, yrittäjä Niina Kuhta, mediapersoona Rosanna Kulju, toimittaja Lloyd Libiso, mediapersoona Roope Rannisto, laulaja-lauluntekijä Teemu Roivainen, somevaikuttaja Pinja Sanaksenaho ja valmentaja Kira “Kipa” Tiivola.

Voittajalle on luvassa pitkä istuminen viidakkoisella rannalla, sillä kilpailu kestää tällä kertaa peräti 37 päivää, Nelonen kertoo.

Ohjelman juontaa toimittajanakin tunnettu Riku Rantala.