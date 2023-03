Unelmahäät-sarjassa on mukana pariskunnat Köyliöstä ja Sastamalasta – Morsiamella todettiin aivokasvain, sulhanen sai vankilatuomion

Kotimaisesta häärealitysta Unelmahäät alkaa uusi kausi. Uudella kaudella toisensa saa kymmenen pariskuntaa.

Mukana ovat muun muassa Henna ja Mikko Mäkinen Sastamalasta sekä Saana ja Ilkka Manninen Köyliöstä.

Mäkisten rakkaustarinalla oli dramaattinen alku. Vain muutama viikko ensitapaamisesta morsiamella diagnosoitiin aivokasvain ja hän joutui taistelemaan sairaalassa hengestään. Kun morsian toipui ja pääsi kotihoitoon, sulhanen sai vankilatuomion. Rakkaus kuitenkin lujittui sellaiseksi, että se kestää nyt polyamorisen elämäntavan.

Mannisten hääjuhla Köyliössä on syöksymässä täyteen katastrofiin jo ennen kuin on ehtinyt edes alkaa. Juhlaväen keskuudessa herää nimittäin pelko, että sulhanen on polttanut epähuomiossa laatikollisen hääkoristeita.

Saana ja Ilkka asuvat uusioperheensä kanssa Satakunnassa keskellä Köyliön maalaismaisemia. Pari kohtasi deittisovellus Tinderissä joulukuussa 2019.

Unelmahäät nähdään TV5:llä ja discovery+-palvelussa huhtikuussa.