Tosi-tv-sarjan seitsemännen kauden kuvaukset ovat käynnissä.

Iholla -sarja saa uuden tuotantokauden. Suositussa tosi-tv-ohjelmassa suomalaiset julkisuuden henkilöt kuvaavat elämäänsä. Kaikki sarjassa nähtävä materiaali on henkilöiden itsensä kuvaamaa. Kolmella ensimmäisellä tuotantokaudella seurattiin tavallisten ihmisten elämää.

Uudella tuotantokaudella elämäänsä kulissien takaa valottavat jälleen someyrittäjä ja Miss Suomi 2011 Sara Sieppi sekä porilaiset lantionpohja- ja äitiysfysioterapeutti Piritta Hagman ja artisti Tuure Boelius. Sarjan uutena kasvona toimii porilaislähtöinen ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson.

Kuvaukset uutta kautta varten ovat alkaneet ja osallistujat taltioivat elämäänsä alkusyksyyn saakka. Valmiin kauden on tarkoitus tulla ulos alkuvuonna 2023. Sarjan viides ja kuudes kausi ovat nähtävissä Discovery+ -kanavalla, joka näyttää myös tulevan seitsemännen kauden.

Piritta Hagman tuli mukaan sarjan kuudennelle tuotantokaudelle. Hän puhui avoimesti avioerostaan ex-jääkiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa sekä vaikeista asioista, joita avioeron jälkimainingit ovat aiheuttaneet. Eron jälkeen hän osti Porista unelmakotinsa, jonka hän laittoi kuitenkin myyntiin miltei puolella miljoonalla eurolla. Se oli ainakin maaliskuussa 2022 Porin kallein myynnissä ollut omakotitalo.

Hagman on työskennellyt synnytysten parissa jo 15 vuotta. Lantionpohja- ja äitiysfysioterapeuttina hän auttaa niin synnytystä ennen kuin sen jälkeenkin.

Tuure Boelius on 21-vuotias näyttelijä ja artisti, joka nousi julkisuuteen suositun youtube-kanavansa kautta. Kanavalla on 143 000 tilaajaa. Hänen suosituin kappaleensa on Lätkäjätkä-Ville, jolla on noin 4,3 miljoona kuuntelukertaa Spotifyssa.

Vuonna 2016 hän kertoi youtube-videollaan olevansa homoseksuaali. Siitä lähtien Boelius on nostanut esille seksuaalivähemmistöjen asemaa Suomessa aktiivisesti. Iholla -sarjassa hän on pohtinut paljon muun muassa rakkauteen, ihmissuhteisiin ja omaan kehonkuvaan liittyviä asioita.

Iholla -sarjan tuore kasvo Elina Gustafsson on ex-nyrkkeilijä, joka on voittanut niin MM-pronssia, EM-kultaa kuin myös monia Suomen mestaruuksia. Hänet on valittu vuoden 2015 Miss Gay Finlandiksi.

Gustafsson osallistui vuonna 2021 Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan, jossa hän teki historiaa parinsa Ansku Bergströmin kanssa. He olivat formaatin suomalaisen version ensimmäinen samaa sukupuolta oleva pari. Kaksikko rakastuikin kuvauksissa, ja he ovat nykyään yhdessä.