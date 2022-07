Johanna ja Renny Harlin ovat saapuneet synnytyslaitokselle Miami Beachilla

Vauva on syntymässä odotetun aikataulun mukaan.

Miami

Porilaislähtöinen Johanna Harlin on saapunut synnytysklinikalle miehensä, elokuvaohjaaja Renny Harlinin kanssa. Johanna Harlinin on määrä synnyttää parin ensimmäinen yhteinen lapsi.

Pariskunta kertoo asiasta yhteisessä Instagram-päivityksessään.

”Terveisiä sairaalasta! This family is ready for take off! [suom. ’Tämä perhe on valmiina nousuun!’]”, Harlin kirjoittaa.

”Suomen kuninkaallisiksikin” kutsutun pariskunnan yhteiseloa seurataan parhaillaan Mtv-palvelussa esitettävässä The Harlins -tosi-tv-sarjassa. Tällä hetkellä kuvataan sarjan toista kautta.

Sarjan ensimmäisellä kaudella nähtiin muun muassa hetki, kun Johanna Harlin sai tietää olevansa raskaana.

Vauva on syntymässä odotetun aikataulun mukaan. Johanna Harlin on viimeisillään raskaana.