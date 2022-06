Vanhat harrasteautot on taas kaivettu talvisäilöistä. Kokeile haastavassa visassa kuinka hyvin hallitset menneiden aikojen autot. Myös arvaamalla voit päästä pitkälle.

Tällä kertaa autovisaan on katettu sekalainen ryhmä autoerikoisuuksia 1800-luvun lopulta 1970-luvun puoleenväliin. Sekaan on mahdutettu autoja, jotka ovat vieraita harrasteautojen menneisyyteen vihkiytyneillekin, mutta mukana on myös tutumpia kulkupelejä. Testaa kuinka hyvin olet sisällä autohistorian maailmassa, tai keskity vain hämmästelemään valokuvissa esiintyvien autojen tyylisuuntien kirjoa vuosikymmenten varrelta.

Visa on poikkeuksellisen kiperä. Jos saat kaikki oikein, voit hyvällä omallatunnolla käydä juomassa pullakahvit huoltamolla.