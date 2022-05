Cattrall tyrmäsi huhut, joiden mukaan hän saattaisi esiintyä Sinkkuelämää-spinoffin And Just Like Thatin toisella kaudella.

Brittiläis-kanadalainen näyttelijä Kim Cattrall osallistui Variety-lehden Power of Women -gaalaan New Yorkissa toukokuun 5. päivä 2022.

Sinkkuelämää-sarjan tähti, Samantha Jonesia näytellyt Kim Cattrall selitti Variety-lehden pitkässä haastattelussa, miksi häntä ei ole nähty sarjan menestyneessä jatkossa And Just Like That... muiden alkuperäisten päänäyttelijöiden rinnalla.

”On suurta viisautta tietää, milloin liika on liikaa”, Cattrall sanoi Varietylle.

”En myöskään halunnut tinkiä siitä, mitä sarja oli minulle. Tie eteenpäin näytti selvältä.”

Cattrall kuitenkin sanoi, että hän tuntee yhä Samanthan läsnäolon itsessään ja arvostaa, että hänen hahmonsa fanit surevat yhä Samanthan poissaoloa jatkosarjasta.

Ennen Varietyn haastattelua Cattrall ei ollut sanonut julkisesti Sinkkuelämää-sarjan jatkosta mitään. Nyt hän vastasi huhuihin, joiden mukaan hän saattaisi tehdä paluun Samanthana And Just Like Thatin toisella kaudella. Vastaus on yksiselitteinen ei.

Cattrallin Varietylle kertoman mukaan hän ei edes saanut etukäteistietoa jatkosarjan teosta. Hän kuuli uudesta sarjasta vasta, kun tieto sen tekemisestä julkaistiin, eikä ole katsonut sarjaa.

Asiasta ei tiettävästi ole jäänyt mitään hampaankoloon: hän oli tehnyt selväksi jo kolmannen Sinkkuelämää-elokuvan suunnittelun aikana, että hän ei enää osallistu mihinkään sarjaan liittyvään teokseen.

”Jatkosarja on käytännössä tuo kolmas elokuva. Niin omaperäinen se on.”

Cattrall myöntää Varietylle, ettei ollut lainkaan tyytyväinen Samantha-hahmon suunniteltuun kehitykseen kolmannessa elokuvassa. Se ei kuitenkaan ollut pääsyy kieltäytyä jatko-osista ja -sarjoista.

”Olin kypsä. Ja tämä on täsmälleen mitä toivoin: olla eri paikoissa näyttelemässä eri hahmoja, koska olen luonnenäyttelijä”, Cattrall sanoo Varietylle ja myöntää samalla, että oli pelottavaa ja vaikeaa osata kestää kieltäytymisestä aiheutuva loka ja samalla osata sanoa, että tämä riittää minulle, kiitos.

”En ole hylännyt ketään. Voisitko itse kuvitella palaavasi töihin, joita teit 25 vuotta sitten?”

Variety-lehti järjesti toukokuun viides päivä Power of Women -gaalan, jossa Cattrall, 65, palkittiin yhdessä Drew Barrymoren, Venus Williamsin, Camila Cabellon, Amanda Seyfriedin ja Queen Latifahin kanssa.

Cattrall kertoi omassa puheessaan salaisuuden menestyksensä takana: taito sanoa ei.