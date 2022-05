Kuvauksissa syttynyt salamarakkaus, kolmipäiväiset häät Ranskassa ja perheenlisäystä tulossa – Näin Renny ja Johanna Harlinista tuli parissa vuodessa ”Suomen kuninkaalliset”

Kokosimme Harlinien rakkaustarinan vaiheet ja pariskunnan taustat yhteen artikkeliin.

MTV:llä pyörivää tositelevisiosarjaa The Harlins on markkinoitu tituleeraamalla elokuvaohjaaja Renny Harlinia ja hänen porilaistaustaista vaimoaan Johannaa Suomen kuninkaallisiksi. Sarja seuraa rakastavaisten vauhdikasta arkea, josta ei kuninkaallisten tavoin luksusta puutu.

Kokosimme Harlinien rakkaustarinan vaiheet ja pariskunnan taustat yhteen artikkeliin. Lue tästä, miten salamarakkaus syttyi ja mitä kaikkea pari on ehtinyt parissa vuodessa kokea.

Kaksikko hankki marraskuussa 2020 yhdessä koiran. Sen nimeksi tuli Myy.

Ensimmäisen kerran Renny ja Johanna Harlin (ent. Kokkila) tapasivat kesällä 2020 kuvatun Luokkakokous 3 -elokuvan casting-tilaisuudessa. Johanna sai hakemansa roolin, ja ystävystyi kuvausten aikana Rennyn kanssa. Tunteet syvenivät nopeasti rakkaudeksi.

Suhde on muutenkin edennyt pikaista vauhtia. Muutaman kuukauden tunnettuaan pari muutti yhteen. Tuolloin Johanna lähti Rennyn kuvausten perässä Bulgariaan, jonne pari asettui joksikin aikaa.

Alle vuosi ensitapaamisen jälkeen oli vuorossa kihlautuminen Istanbulissa. Vihille rakastavaiset astelivat syyskuussa 2021 Ranskan St. Tropezissa. Tosin The Harlins -sarja paljastaa pariskunnan avioituneen jo jonkin verran aiemmin Helsingissä muutaman todistajan läsnäollessa. Häitä juhlittiin kolme päivää.

Nyt pariskunta odottaa ensimmäistä yhteistä lastaan. Harlinit julkistivat vauvauutisen helmikuussa 2022 ja ovat kertoneet tyttärensä lasketun ajan olevan heinäkuussa.

Harlinit ovat matkanneet maasta toiseen elokuvien perässä ja aikovat jatkaa samankaltaista elämäntyyliä myös vauvan kanssa. Pariskunta on kertonut suunnittelevansa pitkäaikaisempaa tukikohtaa Yhdysvaltojen Miamiin. Se on myös paikka, jossa pari aikoo omien sanojensa mukaan ottaa vauvan synnyttyä muutaman kuukauden rauhassa.

Johanna on näytellyt Luokkakokouksen lisäksi myös miehensä ohjaamissa The Refuge ja The Bricklayer -elokuvissa. Lisäksi hän on toiminut The Brickplayerin apulaistuottajana.

Johannan ensimmäinen elokuvarooli oli ruotsalainen sosiaalisen median vaikuttaja Lill elokuvassa Luokkakokous 3. Tankotanssi-influensseri-sisarusduon toisena jäsenenä Babsina näytteli elokuvassa hänen sisarensa Alexandra Kokkila.

Johanna ja Alexandra Kokkila näyttelevät Luokkakokous 3 -elokuvassa sisaruksia. He ovat pressikuvassa reunimmaiset oikealla.

”Kuvauspaikalla oli joka päivä hirveän hyvä energia. Ja kun Alexandra oli siinä mukana, oli aika ainutlaatuista, että sai siskon kanssa kokea tuollaisen elokuvaroolin”, kertoi Johanna kesällä 2021 Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksista.

Viime aikoina sisarusten välit vaikuttavat kuitenkin viilenneen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Alexandran kasvot on blurrattu pois The Harlinsin jaksoista, joissa hän näkyy.

The Refuge -kauhutrillerissä Johanna näyttelee lääkäriä, joka hoitaa yhdysvaltalaista pahan hengen riivaamaa sotaveteraania.

Porin vuosinaan Johanna Harlin (ent. Kokkila) tunnettiin etenkin terassikahvila Ice Cream Housesta, jonka hän osti perheensä kanssa vuonna 2016. Sitä ennen hän oli työskennellyt naamabaarina tunnetun kahvilan asiakaspalvelijana jo useiden vuosien ajan.

Johanna ja Alexandra Kokkila puuhasivat yhdessä Ice cream housea kuntoon vuonna 2016. Viime aikoina sisarusten välit vaikuttavat viilenneen.

Johanna Kokkila tunnetaan myös fitness-urheilijana. Hän osallistui elämänsä ensimmäisiin fitness-kilpailuihin vuonna 2017. Tuota ennen kilpailukokemusta oli kertynyt muodostelmaluistelun parissa, jota Kokkila harrasti pitkään.

Johanna Kokkila treenasi vuonna 2017 Puls-kuntosalilla.

Lisäksi Kokkila niitti nuorempana mainetta Lucia-neitona. Hänet valittiin vuonna 2010 Porin Lucia-neidoksi, ja kaksi vuotta myöhemmin hän oli ehdolla valtakunnalliseksi Lucia-neidoksi. Noihin aikoihin hän haaveili vapaaehtoistöistä Afrikassa.

Kokkila kävi ruotsinkielistä koulua, ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2013. Lukion jälkeen Kokkila lähti opiskelemaan Vaasaan. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri.

Vuonna 2012 porilaisen Lucia-ehdokkaan Johanna Kokkilan haaveissa siinsi Afrikka, jonne hän halusi hyväntekeväisyystöihin lasten pariin.

Renny Harlin on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisista elokuvaohjaajista. Hän on ohjannut elokuvia muun muassa Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Hollywoodissa hän ohjasi liki 30 vuotta.

Harlinin tunnetuimpia ohjaustöitä ovat Painajainen Elm Streetillä 4 – Unien valtias, Die Hard 2 – vain kuolleen ruumiini yli, Cliffhanger – kuilun partaalla ja Deep Blue Sea.

Rennyllä on poika nimeltä Luukas (s. 1997), joka syntyi Harlinin ja hänen assistenttinsa Tiffany Bownen lyhyen suhteen seurauksena. Lapsen huoltajuuskiista kesti parinkymmenen vuoden ajan.

Luukas Harlinia ei ole nähty kovin paljoa julkisuudessa, vaikka hän onkin viime vuosina ohjannut isänsä kanssa tämän uusimpia elokuvia. The Harlins -sarjassa Luukas kuitenkin on mukana.

The Harlins -sarjaa esitetään MTV-palvelussa, jonne ilmestyy keskiviikkoisin viisi uutta jaksoa. Ensimmäiset jaksot ovat jo katsottavissa.