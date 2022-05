Viime torstaina alkanut tosi-tv-sarja The Harlins kertoo elokuvaohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johannan yhteisestä elämästä.

”Suomen kuninkaalliset”. Näillä sanoilla on mainostettu viime torstaina MTV-palvelussa alkanutta tosi-tv-sarjaa The Harlins. Se kertoo elokuvaohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johannan yhteisestä elämästä.

Sarjassa seurataan pariskunnan työntäyteistä arkea Bulgariassa, jossa Renny kuvaa The Refuge -nimistä elokuvaa. Sen yhdessä keskeisessä roolissa nähdään puoliso Johanna.

Ohessa katsoja saa nähdä, millaista arkea ja vapaa-aikaa, jos sellaista ylipäänsä on, he viettävät ja miten he suunnittelevat tulevia häitään. Samalla Johanna valmistautuu fitness-kilpailuihin.

Kiinnostavaa? Kyllä ja ei.

Eniten häiritsee vauhti ja tyyli, jolla ohjelma katsojille tarjoillaan. Harlinit tapasivat Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa Suomessa kesällä vuonna 2020. Suhde alkoi syksyllä, ja jo seuraavan kevään aikana tätä sarjaa ryhdyttiin kuvaamaan.

Kun kyse on rakkaudesta, asioita todellakin voi tapahtua nopeasti, mutta onko suuri yleisö ehtinyt kiinnostua juuri tästä pariskunnasta ja heidän sadustaan riittävästi? Ei heidän elämänsä ja suhteensa eri vaiheita ole ehditty mediassa herkeämättä seurata. Ei ole syntynyt sellaista innostusta ja pöhinää, jota olettaisi kuninkaallisiin verrattavien hahmojen herättävän.

Harlinit eivät esimerkiksi yllä seuraajien määrässä mitattuna edes yhdessä lähellekään suosituimpia suomalaisia somepersoonia. Edelle menevät vaikkapa Teemu Selänne, Aku Hirviniemi, Jukka Hildén, Vappu Pimiä ja Maria Veitola.

Hieman kummalliselta tuntuu myös ratkaisu, jossa sarjaa tarjoillaan saman tien nähtäväksi kaikille katsojille, vähän kuin tuote, joka on heitetty kirpputorin ota tästä -laariin. Eivätkö kuninkaalliset ansaitsisi hieman juhlallisemman kohtelun, saman kuin kaikki muutkin kuumottavat ja odotetut sarjat, jotka näytetään ensin maksullisissa suoratoistopalveluissa? Tämän 21-osaisen rakkausshow’n ensimmäiset kuusi osaa ovat katsottavissa MTV-palvelussa.

Renny Harlin on Suomen menestynein elokuvaohjaaja, ainoa Hollywoodissa uraa luonut. Hän on silti vuosikymmenet pysynyt suurelle yleisölle suhteellisen etäisenä, ehkä jopa vähän mystisenä hahmona. Hän on aina varjellut yksityiselämäänsä, eikä ole koskaan puhunut rakkauselämästään yhtä julkisesti kuin nyt sekä viime syksynä ilmestyneessä elämäkerrassaan Renny Harlin, ainutlaatuinen elämäni (Tammi).

Siksi on varsin kiinnostavaa nähdä tässä sarjassa Harlin elementissään, ohjaamassa elokuvaa. Sitä voisi seurata enemmänkin, koska se on sitä maailmaa, jota katsojat harvemmin pääsevät näkemään. Huomaan harmittelevani, ettei Harlinin elämästä keksitty tehdä realitysarjaa hänen kuumimpina Hollywood-vuosinaan 1990-luvulla.

Herää myös kysymys, mikä mahtaa olla perimmäinen syy siihen, miksi Harlin on juuri nyt suostunut tosi-tv-tähdeksi esittelemään rakkauselämäänsä.

Harlin näyttäytyy sarjassa työnarkomaanina, jonka on vaikea rentoutua ja joka ei ole koskaan oppinut elämään ns. tavallista elämää. Ohjaaja, joka on suuren osan elämästään elänyt niin, että ei ole itse ajanut autoa, käynyt kaupassa, siivonnut ja jonka ei ole tarvinnut tehdä itse ruokaa, on löytänyt nyt arkisen pyykkäämisen ilon.

Ilahduttavaa on, että sarjassa nähdään muutakin materiaalia kuin pariskunnan Instagram-tileiltä tutuksi tullutta aamiais- ja muuta ruokakuvastoa. Aika usein vaimo Johanna kuvaa ja puhuu, ja aika usein jossain taustalla nähdään Renny puhelimessa tai tietokoneella töiden kimpussa. Elämä on niin kurinalaista, että arkena ei ehditä edes kylpyyn.

”Sä hajoisit, jos mä tulisin sanomaan, että hei mä voisin ottaa tässä nyt kylvyn”, Johanna toteaa Rennylle yhteisessä vaahtokylvyssä eräänä harvinaisena sunnuntain vapaapäivänä.

Kiireinen elämä on hyvin nopeasti etäännyttänyt Johannan myös Suomessa olevista ystävistään ja sukulaisistaan.

Katsoja pääsee seuraamaan vastarakastuneiden alkutaivalta, jossa kaikki tuntuu ihanalta ja huumaavalta. Välillä tuntuu siltä kuin katsoisi Unelmien poikamies -sarjaa ilman ruususeremoniaa, ja se kai on tarkoituskin. Häistä suunnitellaan satumaisen kauniita ja romanttisia, kuin elokuvissa.

Kyllähän Hollywoodin unelmatehtaan marinoima ohjaaja puitteet hallitsee ja tietää, miten luodaan illuusioita ja unelmatarinoita. Toimintaelokuvien taitajalla on nyt tilaisuus luoda omasta elämästään romanttista elokuvaa, Unelmien ukkomiestä.