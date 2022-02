Kankaanpääläinen Heidi Rannikko lähtee haastamaan itseään Suurin pudottaja- kilpailuun: ”Ajattelin, että tämä voi olla viimeisiä mahdollisuuksia tehdä muutoksia omaan elämääni”

Maaliskuussa alkavan Suurin pudottaja- kauden voitosta taistelee yhteensä kymmenen kilpailijaa.

”Kun televisiosta on näytetty sarjan julkkiskausia, olen toivonut, että tulisipa joskus taas ”tavisten” kausi. Olen oikeastaan aina miettinyt, että haluaisin ohjelmaan mukaan.”

Kankaanpääläisen Heidi Rannikon toiveisiin vastattiin viime keväänä, kun hän näki television mainoskatkolla ilmoituksen Suurin pudottaja- ohjelman osallistujahaun alkamisesta.

Parin julkkiskauden jälkeen vuorossa olisi jälleen tavallisten ihmisten kausi. Suurempaa harkinta-aikaa Rannikko ei ilmoittautumisessa tarvinnut, vaan hakemus lähti sisään vielä saman illan aikana.

”Ajattelin, että tämä voi olla viimeisiä mahdollisuuksia tehdä muutoksia omaan elämääni. Kokonaisuudessaan hakuprosessi ohjelmaan oli moniosainen. Joka kerta, kun minulle ilmoitettiin että olen päässyt hakuprosessissa seuraavalle kierrokselle, sydän pompahti ja aioin pohtia että voinko oikeasti päästä ohjelmaan saakka.”

Suurimman pudottajan tittelistä kilpailee tulevalla tuotantokaudella 10 henkilöä.

Pitkän hakuprosessin päätteeksi Rannikon unelmista tuli lopulta totta. Se, miten 37-vuotiaalle Rannikolle Suurin Pudottaja- leirillä käy, on nähtävissä Neloselta maaliskuun 3. päivä alkaen.

Työ ja perhe ovat vieneet vuosien aikana etusijan Rannikon elämästä. Yksinhuoltajuus yhdistettynä hoivatyöyrittäjän päivittäiseen arkeen on johtanut siihen, että itsestään huolehtiminen on vuosien aikana jäänyt ajoittain paitsion puolelle.

”Rakastan omaa työtäni ja sitä, että voin auttaa asiakkaitani. Työ on vienyt mennessään ja samalla olen halunnut, että myös lapsillani on kaikkea mitä he tarvitsevat. Omat tarpeet ovatkin jääneet toissijaisiksi.”

Rannikko tunnustautuu olleensa koko elämänsä niin kutsuttu jojolaihduttaja. Hän kertoo kokeilleensa lähestulkoon kaikkia dieettejä mitä maa päällään kantaa. Paino on saattanut kyllä hetkellisesti pudota, mutta muutos on kuitenkin ollut vain hetkellistä. Yleensä kilot ovat tulleet takaisin korkojen kera.

”Leirillä saan liikunta-alan ammatti-ihmisiä ympärilleni, vertaistukea muista kilpailijoista sekä samalla tietynlaisen kilpailuasetelman. Olen sanonut, että tämä on ollut minulle viimeinen hetki tehdä päätös ja muutos elämään, enkä ole katunut päätöstäni hetkeäkään.”

Suurin pudottaja- leirit eivät ole tunnetusti leppoisia kesäleirejä. Kilpailijat laitetaan fyysisesti rankan kuormituksen äärelle eikä monesti kärjistyvä kilpailuasetelmakaan helpota leiriläisten arkea.

Myös Rannikko tunnustautuu kilpailuhenkiseksi ihmiseksi. Hän toteaa, että kilpailuhenkisyys ei hänen tapauksessaan kuitenkaan välttämättä näy vahvasti ulospäin.

”Päänsisäinen työ on kuitenkin kovaa”, Rannikko vakuuttaa.

Leirille lähdön lähestyessä tunteet heittelehtivät Rannikon mukaan kovasti. Yhtenä hetkenä häntä mietitytti, mihin tulikaan lupauduttua, toisena hetkenä leiriä odotti into piukeana.

”Päällimmäinen tunne oli kuitenkin se, että nyt minä teen sen.”

Ohjelmaformaatti oli Rannikolle tuttu jo entuudestaan. Hän kertoo seuranneensa edellisiä kausia televisiosta tarkalla silmällä. Totuus television luoman vaikutelman ja todellisuuden välillä ei kuitenkaan täysin kohdannut.

Se kuinka Rannikolle kilpailussa käy, selviää televisiossa kevään mittaan. Rivien välistä on kuitenkin luettavissa, että draamalta ei tälläkään kaudella vältytä.

”Leirillä vuodatettiin odotetusti verta, hikeä ja kyyneliä. Itselleni yllätyksenä tuli se, kuinka tärkeää ja haastavaa oman pään sisäinen työskentely leiriolosuhteissa oli. Fyysisen suorittamisen rinnalla myös pään sisäisten asioiden piti olla kunnossa, jotta tuloksia sai aikaan.”, pyöritteli Rannikko.

Suurin pudottaja Suomi alkaa 2. maaliskuuta klo 20 Nelosella ja Ruutu-palvelussa.

Satakunnan Kansa, Nelonen ja Ruutu-palvelu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin