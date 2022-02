Renny ja Johanna Harlin odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan – menestysohjaaja iloitsee: ”Se on ollut suurin haave, että saisin perheen”.

MTV Uutisten mukaan menestysohjaaja Renny Harlin ja hänen porilaisähtöinen puolisonsa Johanna Harlin odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan. Rennyllä on entuudestaan reilu parikymppinen Luukas-poika. Viime kesänä avioitunut pariskunta on pitänyt raskauden salassa jo pidempään, mutta nyt kun Johannan vauvamasu on alkanut kasvaa, sitä on vaikea enää peitellä.

”Olemme todella onnellisia. Ensimmäinen kolmannes on ohi, niin voi vapaammin hengittää. Pääsemme viimein puhumaan tästä avoimemmin ja se tuntuu tosi hyvältä. Suurin unelmamme on vihdoin käynyt toteen”, onnellinen Johanna iloitsee.

Pariskunnalle on tulossa kesävauva, sillä Johannan laskettu aika on heinäkuussa. Johannan raskaus on sujunut hyvin, mutta hänellä on ollut monien odottavien äitien tavoin pahoinvointia.

”Olen niin innoissani tästä ja tuntuu jopa kivalta, että on jotain oireita. Jos joku päivä on ollut hieman parempi olo, olen paniikissa, että kai olen vielä raskaana. Tämä on ollut niin iso unelma ja tätä olen rukoillut koko elämäni pikkutytöstä asti.”

Pari asuu tällä hetkellä Kreikassa, sillä Rennyllä on siellä The Bricklayer -elokuvan kuvaukset. Pari löysi hyvien tuttujen kautta Kreikasta paikallisen huippulääkärin, joka on tehnyt Johannalle tarvittavat kokeet ja ultrat. Pariskunta on käynyt myös 4D-ultrassa, jossa he näkivät selvästi tulevan pienokaisensa.

”Tiedämme vauvan sukupuolen, mutta emme paljasta sitä ihan vielä. Olemme sen verran reippaasti käyneet kokeissa ja ultrissa, joten se on selvinnyt vähän aikaa sitten. Paljastamme vauvan sukupuolen jotenkin hauskalla tavalla, sillä sitä ei edes meidän vanhempamme tiedä”, Johanna kertoo.

MTV uutisten mukaan Harlinit muuttavat Miamiin toukokuussa, kun elokuvan kuvaukset Kreikassa ovat purkissa.

”Olemme olleet reissun päällä yli vuoden, joten haluamme pysyvämmän kodin perheellemme. Heti kuvausten jälkeen olisi tarkoitus muuttaa ja asettua Miamiin sekä synnyttää siellä”, Johanna sanoo.