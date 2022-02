Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen vaihtavat Rikkaat ja rahattomat -sarjassa roolinsa huomattavasti vähemmällä mammonalla toimeen tulevien Oskun ja Yasminen kanssa.

Hyvinvointiyrittäjät Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen vaihtavan hulppean elämänsä rahattomaan lapsiperhearkeen torstai-iltana Nelosella nähtävän Rikkaat ja rahattomat -sarjan toisen tuotantokauden avausjaksossa, kun he vaihtavat roolejaan parikymppisten Oskun ja Yasminen kanssa.

Porilaislähtöiset Rita ja Aki asuvat tätä nykyä hulppeassa kivitalossa Lempäälässä. Talon varustukseen kuuluu muun muassa 18 000 euroa maksanut kuntosali ja 35 000 euroa maksanut uima-allas. Autotallissa komeilee Akin silmäterä, Hummer-auto.

”Onnelliseksi tekee Hummeri ja Porche”, Aki vitsailee.

Rita kuitenkin painottaa, ettei raha tee onnelliseksi, mutta se tuo elämään tietynlaista turvaa.

”Mun mielestä me ollaan Akin kanssa ihan hirveän etuoikeutettuja. Ollaan yli nelikymppinen pariskunta, mä sain terveen lapsen just ennen kun täytin 40 vuotta. Meillä on terve koira, meillä menee taloudellisesti tosi hyvin.”

Siinä missä Rita ja Aki rentoutuvat kiireen keskellä poreammeessa kuohuvaa nautiskellen, heidän kanssaan koteja vaihtavat tamperelaiset Osku ja Yasmine elävät pienen Senya-tyttären kanssa taloudellisesti tiukkaa lapsiperheen arkea. He joutuvat laskemaan jokaisen euron tarkkaan.

”Tällä hetkellä meidän taloudellinen tilanne on aika tiukka. Joutuu laskemaan menoja, että mitä menee laskuihin ja mitä menee ruokaan. Vaikka on tiukkaa, kun laskee, niin kyllä sillä pärjää”, Osku sanoo.

Nuoren parin onnellisuus kumpuaakin aivan eri asioista kuin maallisesta mammonasta.

”Eniten mut tekee onnelliseksi se, että mulla on ihana ja kaunis tyttöystävä ja maailman paras vauva”, Osku sanoo.

Osku ja Yasmine elävät pienen Senya-tyttären kanssa taloudellisesti tiukkaa lapsiperheen arkea.

Aki kiinnittää illan jaksossa huomiota siihen, että Oskun, Jasminen ja Senyan asuttaman kerrostalon piha on niin kapea, ettei sinne pääsisi Hummerilla. Rita puolestaan ihastelee, kuinka kodikas ja valoisa pieni koti on, mistä Akikin yllättyy positiivisesti.

"Luulin tulevani pahempaankin murjuun.”

Pariskunta hätkähtäa huomatessaan, miten kapea parisänky uudessa kodissa on.

”Täytyy kyl Aki sanoa, että missä sää nukut? Eli sä meet sohvalle”, Rita nauraa.

Asunnossa ei myöskään ole tiskikonetta, joten pari joutuu pesemään astiat käsin.

Toisaalla Yasmine ja Osku kurvaavat hulppean kivitalon pihaan autuaan tietämättöminä siitä, että he vaihtavat kotia tv:stä tutun julkkispariskunnan kanssa.

”Vau, tossa on joku Hummeri”, Osku intoilee.

"Tää eteinenkin on tyyliin hienompi kuin meidän oma kämppä”, Yasmine hämmästelee.

Rikkaat ja rahattomat uusi kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa torstaina 3. helmikuuta kello 20.

Satakunnan Kansa ja Nelonen media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.