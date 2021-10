Eteläkorealainen Squid Game -sarja on noussut Netflixin kaikkien aikojen suosituimmaksi julkaisuksi

Eteläkorealainen draamasarja Squid Game on noussut suoratoistopalvelu Netflixin kaikkien aikojen suosituimmaksi uudeksi julkaisuksi. Alle neljä viikkoa sarjan julkaisun jälkeen se on tavoittanut jo 111 miljoonaa katsojaa, yhdysvaltalainen Netflix kertoi tiistaina.

Squid Game on noussut Netflix-listojen kärkeen yli 80 maassa. Sarja on kerännyt suosiota erityisesti sosiaalisen median avulla. Lisäksi Netflix tarjoaa hittisarjaa sekä tekstitettynä että dubattuna useille kielille, mikä on kasvattanut sarjan mahdollista yleisöä.

Dystooppisessa sarjassa kerrotaan maailmasta, jossa syrjäytyneet ihmiset kilpailevat toisiaan vastaan perinteisissä lasten peleissä. Voittaja voi ansaita miljoonia käteisenä, kun häviäjät taas tapetaan.

Aiemmin neljän viikon debyyttiennätyksen oli saavuttanut yhdysvaltalainen aikalaisdraama Bridgerton 82 miljoonalla katselleella käyttäjätilillä. Kolmanneksi eniten katsojia ensimmäisen neljän viikon katsojamäärillä on kerännyt ranskalainen herrasmiesvarkaasta kertova Lupin 76 miljoonalla käyttäjätilillä.

Netflix onkin pyrkinyt tuottamaan kansainvälisempää sekä muuta kuin englanninkielistä sisältöä. Helmikuussa Netflix ilmoitti aikovansa laittaa pelkästään tänä vuonna 500 miljoonaa dollaria Etelä-Koreassa tuotettuihin sarjoihin ja elokuviin.