Lääkärit vastustavat homeopaattien järjestämää keskustelua – Suomi-Areenan tuottaja: "Emme tarjoa kritiikitöntä alustaa"

Suomi-Areenan tämän vuoden ohjelmassa oleva Terveyttä ja hyvinvointia homeopatialla -keskustelu on herättänyt vastustusta jo etukäteen.

Suomi-Areenalla on tänä vuonna yli 250 keskustelua. Yksi käsittelee homeopatiaa ja on herättänyt ihmetystä jo etukäteen. Arkistokuva vuodelta 2018.

Pori

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry ja Suomen Homeopaatit ry järjestävät Suomi-Areenalla 45 minuutin keskustelun homeopatiasta. Aiheesta on keskustelemassa viisi homeopaattia.

Aamulehdessä julkaistiin maanantaina 12. kesäkuuta neljän lääkärin allekirjoittama kriittinen yleisönosastokirjoitus tulevasta tilaisuudesta.

”On tärkeää pyrkiä moniääniseen keskusteluun ja Suomi-Areenalla on kansallisesti tärkeä rooli avoimen keskustelun edistämisessä. Informaation aikakaudella on kuitenkin yhä tärkeämpää muistaa, että sananvapauden mukana tulee sananvastuu. Selkeästi väärän tiedon ääni on yksi niistä, mitä moniäänisessäkään keskustelussa ei tarvitse kuulla”, kirjoituksessa todettiin.

Kirjoituksessa viitattiin muun muassa laajaan kliiniseen tutkimusaineistoon, jonka mukaan homeopaattisilla valmisteilla ei ole sinänsä terveydellisiä vaikutuksia.

”Homeopatian käyttöön liittyy eettisiä ongelmia. Valmisteet eivät sisällä lääkinnällisiä, vaikuttavia molekyylejä, joten niihin liittyy vähän suoria riskejä, mutta epäsuorat haitat voivat olla merkittäviä. Erityisesti vakavien sairauksien kohdalla voi olla kohtalokasta, jos potilaat suosivat homeopaattisia valmisteita lääketieteellisten hoitojen sijaan”, lääkärit kirjoittivat.

Suomi-Areenan vastaava tuottaja Johanna Tonttila on tietoinen keskustelutilaisuuden herättämästä huomiosta. Suomi-Areenalla on hänen mukaansa tänä vuonna yli 250 keskustelua, ja moniäänisyys kuuluu tapahtuman arvoihin.

”Suomi-Areenalla kannustetaan ottamaan esiin eri näkökulmia, siitä syntyy kiinnostavuus. Pyrimme valitsemaan erilaisia toimijoita, teemoja ja näkökulmia osaksi ohjelmaa. Tämäkin aihe kiinnostaa, sillä keskustelua on syntynyt jo etukäteen”, Tonttila toteaa.

Mielipidekirjoituksessa Suomi-Areena saa pyyhkeitä siitä, että se tarjoaa homeopaateille puheenvuoron ilman kriittistä tarkastelua. Tämän Johanna Tonttila kiistää. Esimerkiksi siihen, että lavalla on pelkkiä homeopaatteja, on reagoitu.

”Suomi-Areena ei tarjoa kritiikitöntä alustaa kenellekään. Tämänkin tilaisuuden osalta olemme edellyttäneet sen järjestävää tahoa lisäämään keskustelun osallistujien moniäänisyyttä vielä ennen tapahtumaa. Myös yleisö voi ottaa osaa keskusteluihin, ja vilkas keskustelu auttaa kaikkia ymmärtämään muitakin näkökulmia paremmin.”

Keskustelun järjestävät homeopaattiyhdistykset ovat nekin reagoineet tilaisuuden herättämään huomioon omalla tiedotteellaan.

Siinä todetaan muun muassa, että homeopatia herättää vahvoja tunteita, ja että rakentava keskustelu auttaa paremmin ymmärtämään sen mahdollisuuksia. Suomi-Areenaa ja Porin kaupunkia homeopaatit kiittävät moniäänisyyden tukemisesta ja keskustelumahdollisuuden tarjoamisesta.

Myös Aamulehdessä tapahtumaa kritisoineet lääkärit toivottavat homeopatian keskusteluun, kunhan asiayhteys on oikea.

”Jos homeopatiasta halutaan keskustella, sopiva formaatti voisi olla esimerkiksi sellainen, missä pohditaan sitä prosessia, millä modernissa terveydenhuollossa näyttöön perustuvat hoidot valikoituvat käyttöön”, lääkärit ehdottavat mielipidekirjoituksessaan.

Terveyttä ja hyvinvointia homeopatialla 27.6. kello 13, Vaakunan lava