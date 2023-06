Saimme esittelyn siitä, millä tavoin oppilaat ovat tehneet töitä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen eteen.

Max Kiskola ja Eino Ranta käyvät 130 oppilaan Tuorsniemen koulua, jonka sijainti on ihanteellinen luontokasvatukselle.

Pori

Tuorsniemen koulu on palkittu tänä keväänä Vihreällä lipulla. Koulu on ollut mukana valtakunnallisessa ympäristöohjelmassa vuodesta 2020 lähtien ja tänä vuonna se nostettiin ympäristötyössään kestävälle tasolle kahdeksan muun toimijan rinnalla. Tänä vuonna Vihreä lippu myönnettiin 137 toimijalle.

Porin kaupunki tukee koulujen Vihreä lippu -toimintaa. Tänä keväänä Vihreän lipun toiminnassa on ollut Porin alueelta mukana kolme muuta koulua: Lavian yhtenäiskoulu, Kalaholman koulu ja Kyläsaaren koulu. Myös Lavian yhtenäiskoulu on kestävällä tasolla. Kestävän tason saavuttaa, kun on kerännyt kolme Vihreää lippua. Uusi Vihreä lippu -projekti uudella teemalla aloitetaan yleensä 1–2 vuoden välein.

Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja sertifikaatti kasvatusalalla, jonka avainasemassa on lasten ja nuorten osallistaminen.

Oppilaat Elsa Kortemäki, Max Kiskola ja Eino Ranta tutkivat kuudesluokkalaisten istuttamien omenapuiden jälkiä, jotka viittasivat jonkin eläimen tekosiin.

Tuorsniemen kuudesluokkalaiset Elsa Kortemäki ja Max Kiskola olivat tänä vuonna valittu luokkansa edustushenkilöiksi Vihreä lippu -toiminnan toteuttamisessa. Oppilaat valitaan edustajistoon luokittain äänestämällä. Kyseessä on vastuullinen työ, koska edustajien täytyy huolehtia siitä, että ilmastoteoista huolehditaan aktiivisesti omassa luokassa.

Elsa Kortemäki kertoo, että on ollut kivaa päästä vaikuttamaan asioihin.

Max Kiskola ja 5. luokkaa käyvä Eino Ranta saivat kunnian nostaa Vihreän lipun salkoon. Kaikki kolme pitävät luonnosta ja ulkona liikkumisesta. Eino kertoo asuvansa keskellä metsää.

Vihreän lipun teemana vuosina 2022–2023 oli ilmastonmuutos. Oppilaat pääsivät lukuvuoden aikana oppimaan kestävästä kehityksestä, kuten hävikkiruoasta, kierrättämisestä sekä veden- ja valonkulutuksesta.

Tuorsniemen koululla oppilaille on jaettu luokittain omat vastuualueensa. Lista toimintatavoista löytyy jokaisen luokkahuoneen seinältä.

Tuorsniemen koulun rehtori ja 5. luokan opettaja Christian Jämsä kertoo, että esimerkiksi hävikin seuraaminen on hyvin toiminnallista. Jos ruokaa jää yli, seuraavalla kerralla ruuan määrää mitoitetaan hävikin mukaan. Ruokalassa 5.-luokkalainen Eino Ranta kertoo, että hänen luokallaan hävikkiä on kertynyt kaikista vähiten.

Ympäristötyö on osallistavaa ja jokaisella luokalla on omat tehtävänsä.

Kuluneen vuoden aikana ensimmäisen luokan oppilaat ovat olleet vastuussa siitä, että ovet pysyvät kiinni ja valot sammutettuina, jotta energiaa ei menisi hukkaan. Heitä kutsuttiinkin valo- ja ovitontuiksi.

Joulun alla taas järjestettiin kierrätystapahtuma, jonne sai tuoda käyttämättä jääneitä leluja. Niistä saatu tuotto lahjoitettiin joulupatakeräykseen.

Max Kiskola tutki koulun pihapiirissä linnunpönttöä, jonka päälle oli tehty pesä.

Pieni Tuorsniemen koulu on yksi ympäristöystävällisimmistä kouluista Porissa, mistä kertoo myös sen sijainti. 130 oppilaan koulu sijaitsee keskellä peltoja ja metsiä. Pihapiirissä törmätään usein rusakkoihin ja erilaisiin lintuihin, kuten fasaaneihin.

”Koulumme on luonnon keskellä ja se on erityinen vahvuus”, Elsa Kortemäki kertoo.

Koulun pihalta löytyy oma hyönteishotelli, kierrätysastioita, linnunpönttöjä, sekä oppilaiden itse istuttamia marjapensaita ja omenapuita. Kuudesluokkalaiset saivat istuttaa omenapuiden taimet, jotka saatiin lähellä toimivien viheralueiden hoitajilta.

Max Kiskola, Elsa Kortemäki ja Eino Ranta tyhjensivät luokkahuoneiden paperiroskia kierrätyspisteelle.

Oppilaiden lisäksi myös opettajat ovat olleet aktiivisesti mukana toiminnassa.

”Voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet”, Jämsä ylisti puheessaan lippuseremoniassa.

Hän ihastelee sitä, kuinka moni oppilas kulkee koulumatkansa polkupyörällä. Niitä onkin pihapiiri pullollaan Tuorsniemen koululla.

”Toivon, että jokaiseen on istutettu pieni ympäristön arvostuksen siemen, jota viette myös eteen päin.”

Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja sertifikaatti kasvatusalalla. Se on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimii 72 maassa ja on maailman suurin koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen verkosto. Vihreän lipun myöntää vuosittain Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi.