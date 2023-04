Suomen ja Ruotsin välisen sähkönsiirtoyhteyden häiriöllä vain vähäiset seuraukset

Korjaustyöt Rauman sähköasemalla ovat käynnissä.

Suomen ja Ruotsin välisessä sähkönkulussa syntynyt häiriö jää vaikutuksiltaan vähäiseksi, eikä sillä ole ollut merkittävää vaikutusta pörssisähkön hintaan.

Häiriö syntyi keskiviikkona, kun Fenno-Skan 2 -tasasähköyhteyskaapelin maakaapeli vaurioitui. Syynä olivat Rauman sähköasemalla tehdyt kaivutyöt.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin erikoisasiantuntija Jussi Huttunen kertoi torstaina illansuussa STT:lle, että korjaustyöt sähköasemalla ovat käynnissä. Sähkönsiirto saadaan myöhemmin illalla toimimaan lähes täydellä kapasiteetilla, kun vioittunut maakaapeli kytketään irti.

Irtikytkennän jälkeen Fenno-Skan 2 -kaapeli toimii 750 megawatin kapasiteetilla, kun normaali kapasiteetti on 800 megawattia. Sähkönsiirron tarve on tällä haavaa vähäistä, ja sähkön hinta on lähes sama Suomessa ja Ruotsissa. Tilanne on helpompi kuin talvipakkasten aikaan, koska kulutus Suomessa jää selvästi pienemmäksi.

”Nyt ei tarvitse olla huolissaan sähkön riittävyydestä. Olkiluoto 3 auttaa sähkötilannetta huomattavan paljon”, Huttunen sanoo.

Fingrid kertoo verkkosivuillaan, että siirtoyhteyden kapasiteetti on rajoitettu keskiyöhön asti.