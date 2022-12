Minttu Peltomaa ja Jesse Pasonen rakensivat banaanilaatikoista takan. Sisustustakan reunalle on ripustettu kolme joulusukkaa, yksi jokaiselle.

Oikeasta osoitteesta ei voi erehtyä.

Tulijaa on vastassa jouluinen pihakuja, jota reunustavat itse tehdyt piparminttutangot, kynttilälyhdyt ja pienet kuuset.

Sisään joulutaloon kuljetaan suuren punaisen rusetin peittämästä ovesta.

Omakotitalon sisäpihalla on jouluinen asetelma, joka on tehty vanhoista suksista, luistimista ja kelkoista. Pihakalusteet ovat saaneet jouluilmeen tyynyistä ja vilteistä, autokatosta valaisevat kranssi ja jääpuikot. Jääpuikkoja muistuttavat valosarjat kiertävät myös koko talon ympäri. Valoketju on 72 metriä pitkä.

Talon sisäänkäyntiäkään ei tarvitse etsiä, sillä sisään astutaan havuköynnösten kehystämästä ja suuren punaisen rusetin peittämästä ovesta.

Tässä talossa osataan todella nauttia joulusta.

Sekä Minttu että Jesse pitävät erilaisten asetelmien teosta. Vanhat sukset, luistimet ja kelkat on haettu joko kierrätyskeskuksesta tai kirpputoreilta.

Joulutalo on Minttu Peltomaan ja Jesse Pasosen omakotitalo Kokemäen Pappilassa.

”Tämä on meidän ensimmäinen joulumme omassa kodissa. Siksi tämä tuntuu niin spesiaalilta”, Minttu kertoo.

Kimpassa Minttu ja Jesse ovat olleet kolme vuotta. Raumalta Kokemäelle he muuttivat keväällä 2021. Viime kesänä rivitaloasunto vaihtui omakotitaloksi, jossa on nyt runsaasti tilaa jouluttaa.

”Meidän joulumme kestää kuusi kuukautta. Tämä hulluus vain pahenee joka joulu”, Minttu myöntää.

Myös pihakalusteet on puettu jouluun.

Valoketjujen lisäksi pihapiiriä valaisevat eläinhahmot.

Niin, ensimmäiset jouluvalot, ne koko talon kiertävät jääpuikot, Minttu ja Jesse ripustivat 24. syyskuuta. Heistä se oli sopiva ajankohta, koska jouluaattoon oli ”enää” kolme kuukautta.

Kuukautta myöhemmin valot ripustettiin myös takapihan koira-aitauksen ympärille.

”Mikä ilo siitä tuleekaan, kun ne valot kytketään päälle.”

Jouluvalot saavat palaa maaliskuuhun asti.

”Puoli vuotta vietämme joulua ja puoli vuotta juhannusta”, Minttu nauraa.

Kaakaobaari Mintulla ja Jessellä on ollut aiemminkin. Nyt se on rakennettu muffinssihyllyjen alle.

Kaakaot juodaan tietysti joulumukeista.

Keittiön pitää Mintun mielestä olla makea paratiisi.

Joulukuussa Mintun ja Jessen kotona on jo kaikki valmista.

Keittiöön on tehty kaakaobaari, seinille ripustettu joulukoristeita ja ikkunoihin jouluverhot. Joulukuusia on ainakin neljä, joista yksi on vessassa. Aitoa kuusta tähän kotiin ei tule, ja siihen on selkeä syy.

”Ei se elä kuutta kuukautta.”

Minttu ja Jesse rakensivat olohuoneeseensa sisustustakan banaanilaatikoista. Takan tulipesässä ”hehkuvat” aidot klapit ja hiilet.

Täksi jouluksi Minttu ja Jesse ovat rakentaneet olohuoneeseensa takan. Se ei tietenkään ole oikea takka eikä myöskään mikä tahansa takka, vaan joulutakka.

Takka on rakennettu kymmenestä banaanilaatikosta ja päällystetty D-C Fixillä eli sisustusmuovilla. Takan tulipesässä hehkuvat Mintun mustaksi hiillostamat klapit, jotka näyttävät hehkuvan niiden alle piilotettujen punaisten valojen ansiosta.

Takan reunalle on ripustettu kolme joulusukkaa, eli Mintulle, Jesselle ja heidän rescuekoiralleen Rafulle. Kirjaimilla koristeltujen sukkien järjestys on tarkkaan harkittu: JMR

”Laitettiin ne noin päin, kun muuten niistä olisi tullut RMJ, Raumanmeren juhannus”, Jesse kertoo.

Ei tullut Raumanmeren juhannusta vaan JMR.

Sekä Minttu että Jesse myöntävät olevansa jouluhulluja.

”Minttu on innokkaampi, ja minä roikun mukana”, Jesse kertoo.

Makuuhuoneeseen joulutunnelmaa tuo hiiriperhe.

Vanha kilikello on Mintulle rakas. Sen hänen äitinsä on ostanut ensimmäiseen omaan kotiinsa vuonna 1983.

Kumpikin heistä tykkää ideoita uusia juttuja ja myös toteuttaa niitä. Molemmat pitävät askartelemisesta, ja nyt sitä varten on pyhitetty koko huone.

Askarteluhuoneessa kaikki on ryhdikkäässä järjestyksessä. Ja jos ei ole, oven voi aina vetää perässään kiinni.

Pariskunta on tehnyt itse myös pihalla seisovat piparminttutangot. Ne tosin ovat punaisia uimapatukoita eli tuttavallisemmin lötköpötköjä, jotka on raidoitettu ilmastointiteipillä.

”Oletan, että ne kestävät kosteutta – ja toivon, että ne kestävät myös pakkasta. Jos eivät kestä, se on halpa testi.”

Makuuhuoneen joulukuusi on ripustettu ikkunaan.

Vessan joulukuusi on tänä vuonna valkoinen.

Tänä jouluna Minttu ja Jesse ovat olleet erityisen innoissaan omasta pihastaan.

”Se inspiroi, kun on oma tontti. Kukaan ei voi sanoa, että älä tee noin.”

Minttu Peltomaan ja Jesse Pasosen kodissa on monta joulukuusta, mutta ei yhtään aitoa.

Vaikka he viihtyivät rivitalossakin, se ei tuntunut kodilta. Nyt he voivat sisustaa huoneita mielensä mukaan ja maalata olohuoneen seinän mustaksi, kun siltä tuntuu.

”En ole ikinä tykännyt kulkea massan mukana. Minusta on hauska erottua joukosta”, Minttu kertoo.

Sitä Minttu ei kuitenkaan ymmärrä, etteikö ihmisillä muka olisi aikaa tai rahaa laittaa joulua. Siivoamisenkin voi tehdä rennosti.

”Ei joulu saa olla suoritettava tehtävä. Joulu tulee suoraan sydämestä kun on se fiilis. Ja se fiilis tekee tämän kaiken.”

Minttu leipoo paljon, joten piparkakkumuottejakin pitää olla paljon. Hän arvelee, että niitä on jo lähes 200.