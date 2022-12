Lauri Välimäen mielestä asioita ei kannata murehtia etukäteen, vaan vasta sitten, kun on aika: ”Muuten joutuu murehtimaan kahteen kertaan”

Kokemäen yrittäjien uusi puheenjohtaja kannustaa yksinyrittäjiä lyöttäytymään yhteen. Vertaistuki voi joskus olla korvaamatonta.

Lauri Välimäen kalenteri on nyt niin täynnä, ettei häntä nähdä Halkeenkiven kesäteatterissa ainakaan vähään aikaan. Hänestä tuli viime kesänä isä, ja marraskuun lopussa hänet valittiin Kokemäen yrittäjien puheenjohtajaksi.

Ei, yrittäjä Lauri Välimäki ei ole aamuvirkku.

Aamut ovat tahmeita, mutta siitä huolimatta Välimäki lähtee vähintään kahtena aamuna Poriin kuntosalille ennen kuin aloittaa työt.

”Vaikeaa on herätä, mutta silloin kun päätän mennä kuntosalille, olen siellä jo viiden, kuuden aikaan. Päivä lähtee siten ihan eri tavalla käyntiin”, Välimäki toteaa.

Välimäki asuu Ulvilassa, mutta hänen toimistonsa on Porissa. Kuntosali on sopivasti työmatkan varrella.

Yrittäjänä Välimäki on ollut nyt yhdeksän vuotta.

Hän perusti Markkinointi- ja tapahtumatalo Matatan vuonna 2013 Kokemäen Korkeaojalle.

Hänestä ei pitänyt tulla yrittäjää vaan opettaja. Toisena vaihtoehtona oli ura pankki- ja finanssimaailmassa. Ei tullut kumpaakaan. Välimäki haki ja pääsi Satakunnan ammattikorkeakouluun opiskelemaan tradenomiksi ja päätyi yrittäjäksi.

”Tässä sitä nyt sitten ollaan ja hyvä niin”, Välimäki naurahtaa.

Hän kertoo huomanneensa, ettei tulevaisuutta pysty suunnittelemaan. Se kulkee omia uriaan.

Yrittäjä hänestä tuli vähän sattumalta.

Hän oli opiskeluaikana vaihdossa Ranskan Grenoblessa, jossa hän opiskeli muun muassa strategista markkinointia ja myymäläpaikkamainontaa. Ja veresti totta kai ranskan kielen taitojaan.

Opintoihin kuuluvan harjoittelujakson hän teki töitä Satagrafiassa, ja uravalinta oli sillä selvä. Kun yrityksen myynnistä ja graafisesta tuotannosta vastaava Juha Uusiniitty vielä kannusti häntä alalle ja yhteistyöhön, Välimäki perusti oman firman.

”Olemme olleet samoissa tiloissa siitä asti, ja auttelemme toisiamme puolin ja toisin.”

Välimäki suosittelee samanlaista yhteistyömallia myös muille yksinyrittäjille.

”Se työyhteisö on ollut ehdoton plussa alusta alkaen. Jos jää yksin kotiin, eikä ole ketään keneltä saa vertaistukea, mielenkiinto voi loppua aika lyhyeen.”

Vuosi sitten sekä Satagrafia että Matata muuttivat Korkeaojalta Poriin. Välimäki kertoo kuitenkin käyvänsä Kokemäellä viikoittain, koska hänen asiakkaistaan suurin osa on kokemäkeläisiä ja harjavaltalaisia.

Lauri Välimäki on kirjoittanut viisi kesäteatterinäytelmää. Hänen mielestään oikeanlaisen näytelmän etsiminen on niin työlästä, että samalla vaivalla sen kirjoittaa itse.

Välimäki tekee graafista suunnittelua, esitteitä ja verkkosivuja, rakentaa messuosastoja ja teippaa ikkunoita. Muun muassa.

Yksi hänen mieleenpainuvimmista työtehtävistään on ollut viikon messukeikka Pariisiin. Hän pääsi paitsi suunnittelemaan ja kasaamaan messuosaston, myös isännöimään sitä.

”Suomessakin on jonkin verran tällaisia messukeikkoja. Jos on pieni yritys ja vaikka vain kaksi työntekijää, ei heitä voi irrottaa sinne messuille. Tarvitaan apuvoimia.”

” ”Asioita on turha murehtia etukäteen, murehditaan vasta sitten, kun on aika. Muuten joutuu murehtimaan kahteen kertaan.”

Kokemäellä Välimäki on tullut tutuksi myös Halkeenkiven teatterista.

Hän aloitti harrastuksensa näyttelemällä, mutta siirtyi pian käsikirjoittajaksi, ohjaajaksi ja tuottajaksi.

Näyttämölle häntä houkutti uteliaisuus. Välimäki muistaa vielä hyvin ensimmäisen roolinsa. Se oli Hanna Mäkisen kirjoittamassa näytelmässä Oma maa mansikka, jossa Välimäki näytteli ”vähän kirjaviisasta ylioppilasta”.

Käsikirjoittajaksi Välimäki päätyi ihan kylmiltään. Mitään rimakauhua hän ei silti tuntenut, olihan hän heittäytynyt aiemmin ohjaajaksikin.

”Olen vähän sellainen luonteeltani, että ensin tehdään ja sitten vasta mietitään mihin on ryhdytty. Asioita on turha murehtia etukäteen, murehditaan vasta sitten, kun on aika. Muuten joutuu murehtimaan kahteen kertaan.”

Välimäki kertoo, että kesäteatteriin sopivan näytelmän etsiminen on aina työlästä, koska valintaa tehdessä on mietittävä, miten se istuu omalle väelle.

”Samalla vaivalla kirjoitan itse – sellaisen, joka sopii siihen ympäristöön ja sille porukalle, joka on käytettävissä.”

Ensimmäinen Välimäen käsikirjoittama näytelmä oli Kyllä Peltoska hoitaa, vuonna 2014. Sen jälkeen näytelmiä on syntynyt neljä. Niistä uusimman, Mäkirinteen puumavuodet, hän kirjoitti yhdessä vaimonsa Sonjan kanssa.

”Teen ensin kantavan idean juonesta ja räätälöin sitten rooleja sen mukaan, keitä on käytettävissä. Vaikeampaa olisi kirjoittaa pöytälaatikkoon näytelmä, josta ei tiedä missä sitä esitetään ja ketkä sitä esittävät.”

Enää Välimäki ei ole kesäteatterissa mukana, sillä aika ei riitä kaikkeen. Hänestä tuli viime kesänä isä, ja marraskuun lopussa hänet valittiin Kokemäen yrittäjien puheenjohtajaksi.

Kokonaan hän ei silti ole kesäteatteriakaan saanut ajatuksistaan.

”Välillä sinne tekee mieli, mutta arkirealismi torppaa ne ajatukset äkkiä.”