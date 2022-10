Korpi-Matin tuulipuistosta tehdyt valitukset kaatuivat – myös kunnanjohtaja sotkettiin valitusryppääseen

Yhtenä esteellisyysväitteen kohteena oli myös kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival.

Merikarvia

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Merikarvian Korpi-Matin alueelle suunnitellun tuulipuiston kaavasta yksityishenkilöiden tekemät valitukset. Valitukset koskivat kunnanvaltuuston maaliskuussa 2020 tekemää päätöstä osayleiskaavan hyväksymisestä.

Tuolloin poissaolojen ja jääviyksien takia käsittelyyn osallistui vain 15 valtuutettua. Kaava hyväksyttiin äänin 12–3.

Nyt saatu päätös koskee jo kolmatta kaavakäsittelyä tuulipuistosta. Yli kymmenen vuotta sitten aloitettu tuulipuistohanke on ehtinyt matkan varrella kaatua kerran korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Nyt tehdyt valitukset perustuivat pääosin esteellisyyskysymyksiin ja hankkeesta tehtyihin selvityksiin.

Yhden valittajan valituksen hallinto-oikeus jätti kokonaan tutkimatta, sillä valittajan kotikunta ei ollut Merikarvia, eikä hän omistanut tai hallinnut kiinteistöä, joka sijaitsisi Merikarvialla. Kokonaan tutkimatta jäivät myös esteellisyysväitteet henkilöistä, jotka on esitetty vasta valitusajan jälkeen.

Valitusten perusteella tutkittiin esteellisyys myös kunnanjohtaja Kimmo Puolitaipaleesta. Valitusten mukaan hän olisi ollut esteellinen osallistumaan osayleiskaava-asian käsittelyyn sillä perusteella, että on aiemmin toiminut ely-keskuksen johtotehtävissä.

Hallinto-oikeuden mukaan ely-keskus ei ole asiassa asianosainen, vaan kaavan valmisteluun osallistuva viranomainen. Puolitaipaleen puolueettomuus ei ole vaarantunut, vaikka hän on toiminut esittelijänä kunnan luottamuselimissä.

Myös muut esteellisyyksiä koskeneet valitukset raukesivat. Hallinto-oikeus katsoi myös, että tuulipuiston osayleiskaavaan tehdyt selvitykset olivat riittäviä.

Oikeuden päätökseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Korpi-Matin tuulipuistoon on suunniteltu 20 tuulivoimalaa, ja investoinnin arvo on Sulameren mukaan noin 150 miljoonaa euroa. Hanke on kolmen yhtiön, Suomen Hyötytuulen, Gigawatti Oy:n ja EPV Tuulivoima Oy:n yhteinen.