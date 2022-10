Yritysjohtajien, omistajasukujen vesojen ja sijoittajien lisäksi poistojen pyytäjissä on muun muassa lääkäreitä ja juristeja.

Helsinki

Verotietojen poistaminen median saamilta suurituloisimpien listoilta on menettämässä suosiotaan. Tänä vuonna 1 359 ihmistä oli pyytänyt 10. lokakuuta mennessä verottajaa poistamaan verotietojaan listoilta, mutta määrä voi vielä kasvaa.

Edellisinä vuosina vastustamispyyntöjä tehtiin selvästi tämänhetkistä enemmän: Verohallinto kertoo vastaanottaneensa niitä vuonna 2021 kaikkiaan reilut 2 500 ja vuonna 2020 yli 4 800.

”Määrän väheneminen johtunee siitä, että asiakkaille on viestitty, että vastustamispyynnön hyväksymisestä huolimatta tieto vastustamispyynnön tehneiden nimistä on julkinen tieto, jonka mediat saavat pyydettäessä, ja he voivat erikseen katsoa näiden henkilöiden tulotiedot”, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Laura Ruotsalainen STT:lle sähköpostitse.

Helsingin hallinto-oikeus antoi asiasta linjauksensa viime vuonna.

Verottaja laatii yhteiskunnallista keskustelua edistääkseen mediaa varten listoja suurituloisimmista, vaikka laki ei sitä edellytäkään. Tietoja voi tilata vain ihmisistä, joiden verotettavat vuositulot ovat yli 100 000 euroa.

Vuoden 2021 verotiedot tulevat julkisiksi 9. marraskuuta, mutta niistä näkyvät vain Suomessa verotetut tulot. Siksi verotiedot eivät kerro koko totuutta siitä, ketkä Suomessa ovat tienanneet eniten rahaa.

Poistoa pyytäneet muun muassa Microsoftin, Patrian ja Pohjolan Voiman johtohahmot

Tänä vuonna listoilta pois pääsyä pyytäneiden joukossa on edellisvuosien tapaan yritysjohtajia, sijoittajia, yrittäjiä ja vauraiden omistajasukujen jäseniä, mutta myös juristeja, väliportaan johtajia ja lääkäreitä.

Poistoa listoilta ovat pyytäneet muun muassa Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Mervi Airaksinen (vuoden 2020 verotetut tulot 361 000 euroa), puolustustarvikevalmistaja Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko (533 000 euroa) ja suursijoittaja Jorma Nieminen (2,3 miljoonaa euroa).

Samoin ovat tehneet rakennusalan Luja-konsernin perustajasukuun kuuluva Mirja Vainikainen (2,9 miljoonaa euroa) sekä energiayhtiö Pohjolan Voiman hallituksen puheenjohtaja ja metsäyhtiö UPM-Kymmenen talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen (2,2 miljoonaa euroa).

Vastustuspyynnöt tulivat mahdollisiksi vuonna 2019 verottajan tulkittua EU:n tietosuoja-asetusta näin. Media vastusti uutta käytäntöä, koska vajavaiset listaukset eivät antaneet luotettavaa kuvaa verotettavien tulojen kärjestä. Useiden medioiden edustajat valittivat asiasta hallinto-oikeuteen, joka linjasi, että tuloverotietojen luovuttamista medialle on oikeus vastustaa, mutta tätä pyytäneiden nimet eivät ole salassa pidettäviä.

Verotietojen luovutusta voi vastustaa, jos siihen on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä peruste, kuten haitta terveydelle tai turvallisuudelle.