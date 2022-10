Alakoululaiset innostuivat uusista kerhoista, ja kaksi lapsiryhmää tuli heti täyteen.

Merikarvia

Merikarvialla koululaisille on tarjolla Suomen mallin kerhoja. Niiden avulla kunta mahdollistaa jokaiselle lapselle maksuttoman harrastuksen koulupäivän yhteydessä.

Yksi tämän syksyn uusista kerhoista on telinevoimistelukerho, joka saavutti suuren suosion lasten keskuudessa. Alakoulun molemmat ryhmät ovat täynnä innokkaita voimistelijoita. Enni Holmberg on yksi heistä.

”Tykkään osallistua näihin kerhoihin, koska muutoin joutuisin olemaan kotona yksin monta tuntia ennen kuin isä pääsee töistä kotiin. Onhan minulla marsuja, mutta kun ne eivät osaa puhua, niin ei niistä oikein seuraa ole”, Enni Holmberg juttelee vitsaillen.

Telinevoimistelukerhon jälkeen Enni Holmberg suuntaa kokkikerhoon. Lisäksi hän osallistuu viikon aikana suunnistuskerhoon ja taidekerhoon.

Telinevoimisteluryhmän ohjaaja Enni Aaltonen pyrkii tarjoamaan lapsille kokemuksia liikunnan riemusta.

”Koulun kerhot eivät ole tavoitteellisia ja kilpailullisia liikuntaryhmiä, vaan täällä mennään ilon kautta. Liikunta on lapsille tärkeää, mutta samalla tällaiset kerhot antavat lapsille tunteen siitä, että he kuuluvat johonkin ryhmään. Välitunneilla he voivat sitten jutella yhteisestä harrastuksestaan”, Aaltonen kuvailee.

Lapsia ohjatessaan hän on havainnut, että lapset ovat liikuntataidoiltaan kovin erilaisia.

”Tilanne on hyvin jakautunut. Toiset ovat erittäin liikunnallisia, ja toisille voimisteluliikkeet ovat melko hankalia. Tällaiset kerhot ovat hienoja juuri sen takia, että näihin voivat kaikki osallistua osaamistasosta riippumatta, ja kerhot osaltaan tasoittavat lasten välisiä taitoeroja. Täällä kerhossa olemme aloittaneet aluksi helpoilla liikkeillä, joita toistetaan usein”, hän kertoo.

Vilhelmiina Kärkkäinen, Emma Uusi-Rantala ja Katri Välineva tekevät spagaatin suorastaan kadehdittavan helposti. Taustalla juoksee Helmi Peräaho.

Telinevoimistelu on Aaltosen mukaan monipuolinen laji, joka kehittää kropan liikkuvuutta, ketteryyttä ja voimaa. Tunti alkaa alkulämmittelyllä ja päättyy venyttelyyn.

Leikkisyys ja mielikuvitus ovat vahvasti mukana, kun alakoulun nuorimmat oppilaat urheilevat. Lapset kävelevät kuin kamelit ja karhut. He hyppivät kuin kauriit ja liikkuvat lattialla kuin hämähäkkimies. Salissa onkin nyt mukava liikkua, kun lattia on kesän aikana kunnostettu ja hiottu.

Sitten siirrytään matolle, missä alkaa haastavampien temppujen harjoittelu. Ohjaaja auttaja lapsia tekemään sillan. Kun liikettä toistetaan tarpeeksi, osa lapsista pääsee siltaan jo ilman ohjaajan tukea.

Seuraavaksi vuorossa on käsillä seisonta. Tätä huimaa temppua lasten on mukava harjoitella, kun ohjaaja varmistaa, ettei kukaan loukkaa itseään.

Osa lapsista on harjoitellut voimistelua oma-aloitteisesti. Notkeat tytöt tekevät komeita spagaatteja, vaikka ne eivät kerhon ohjelmassa vielä olekaan.

Tunti sujahtaa nopeasti. Aivan lopuksi kerhoon osallistuneet lapset saavat leimat vihkoihinsa. Toivottavasti mahdollisimman moni on saanut kipinän liikunnan harrastamiseen.