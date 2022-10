”Se on budjettiasia, eli kilpailusta käydään varmasti vielä keskustelua ryhmien kesken”, uskoo teknisen lautakunnan puheenjohtaja Keijo Kerola.

Kankaanpää

Kankaanpään Tapalankadulle rakennettavan kiertoliittymän keskelle on suunniteltu taideteoksen hankkimista taidekilpailun kautta.

Tekninen lautakunta ei kuitenkaan oikopäätä niellyt ajatusta kilpailusta. Tekninen johtaja Marja Vaajasaari täydensi keskiviikon kokouksessa käydyn keskustelun yhteydessä päätösesitystään. Sen mukaan päätöstä kilpailusta ei tehdä vielä, vaan asiaan palataan ensi vuoden talousarviokeskustelun yhteydessä.

”Ainakin itse halusin jatkoaikaa. Olimme lautakunnassa yhtä mieltä siitä, ettemme voi sitoa 35 000 euroa valmiiksi. Siksi se siirrettiin”, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Keijo Kerola (kesk.) sanoo.

"Siirtäminen talousarviokeskusteluun on järkevää siksikin, että pitää katsoa raami ja miettiä, onko meillä varaa laittaa raha tähän tarkoitukseen vai olisiko se tarpeellinen jossakin muualla”, Kerola toteaa.

Pelkästään rahakysymys tilateoksen tai veistoksen hankkiminen ei ole.

"Ryhmät pääsevät vielä myös keskustelemaan ja harkitsemaan, tarvitaanko ympyrään tällainen taideteos. Selvää toki on, että ympyrä pitää jotenkin maisemoida”, Kerola muistuttaa.

Omaa kantaansa hän pohtii seuraavasti.

”Sloganimme on ”Äly, taide ja hyvinvointi asuu meillä”. Koska olemme taidekaupunki ja ympyrä on aika vilkas ja näkyvällä paikalla, teos voisi sinne sopia. Tuleehan sinne hyvinvointialueen sote-keskus. Tästä on nyt syytä käydä hyvä keskustelu.”

Kerolan mielestä on selvää, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa taidehanke herättää intohimoja puolesta tai vastaan.

”Kankaanpää on liikunnallinen kaupunki, olemme myös taide ja kulttuurikaupunki. Emme me silti taiteeseen valtavasti ole rahaa käyttäneet. Prosenttitaideteoksia on tullut Tapalaan ja liikuntakeskukseen, valtionavustusta niihin on tullut noin puolet”, Kerola puntaroi.

Valtateiden 44 ja 23 risteyksessä sijaitseva Valometsä-teos on näkyvällä ja keskeisellä paikalla. Se on Kankaanpäähän tuleville eräänlainen kaupungin portti, mutta kiinnittää toisaalta myös läpikulkevien huomion.

”Alaristeen valotaideteos on saanut valtakunnallista huomiota. Se on sellainen maamerkki, että siitä näkee heti, että nyt tullaan taidekaupunkiin. Aina emme näe metsää puilta. Teoshan on valtavan hieno”, Kerola kehuu.

Nyt esillä oleva taidekilpailu oli jo luonnosteltu juhlistamaan Kankaanpään 50-vuotista kaupunkihistoriaa ja alkamaan marraskuun alussa. Kilpailusta on suunniteltu yleistä ja kaikille avointa.

Kilpailuhankkeen kokonaisbudjetti on 36 800 euroa, josta 1 800 euroa olisi peräisin Kauko ja Liisa Juhantalon rahastosta, joka jakaisi tästä summasta rahallisen palkinnon kolmelle parhaalle.