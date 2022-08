Get Out -ohjaajan uutuus Nope on rajoja rikkova viiden tähden kauhuelokuva – Se on sekä suuri spektaakkeli että piilo­merkityksiä tulviva mysteeri

Ohjaaja-käsikirjoittaja Jordan Peele pyrkii tekemään viihdyttäviä kauhuelokuvia, joissa on myös syvempiä tasoja ja teemoja. Peelen kolmannessa elokuvassa Nopessa yhdistelmä toimii täydellisesti.

Kauhu

Nope. Ohjaus ja käsikirjoitus Jordan Peele. 131 min. K16. ★★★★★

Odotukset ovat jo etukäteen korkealla, kun Jordan Peele tekee uuden elokuvan.

Harvan ohjaaja-käsikirjoittajan debyytti on samanlainen täysosuma kuin vuoden 2017 Get Out. Se oli tiukkaotteinen ja jännittävä pikkubudjetin kauhufilmi, joka käsitteli samalla rasismia poikkeuksellisen taitavasti.

Kaksoisolentoja ja yhteiskunnan kahtiajakautumista käsitellyt Us (2019) oli isompi ja kunnianhimoisempi yritys, josta Peele ei onnistunut luomaan aivan tyydyttävää kokonaisuutta.

No, Nope on vielä isompi ja vielä kunnianhimoisempi. Mutta nyt Peele onnistuu aivan kaikessa mitä yrittää. Nope on hätkähdyttävän hieno, rajoja rikkova kauhuelokuva.

Se on äärettömän taitavasti kirjoitettu tarina, jossa kauhu yhdistyy myös muihin lajityyppeihin – scifiin, komediaan, seikkailuun, westerniin (!) – saumattomasti ja täysin hallitusti.

Se tekee kunniaa koko elokuvahistorialle ja juuri tietyille Hollywood-klassikoille, mutta on samalla jotain aivan uutta ja ennennäkemätöntä. Se on kiehtova juonipalapeli, joka jättää katsojalle tulkittavaa; ja samalla massiivinen viihdespektaakkeli.

Suosittelen, ettei Nopesta lue yhtään arviota tai juonikuvausta ennen katselua. Elokuva-arviota ei kuitenkaan voi ihan tähän lopettaa, joten yritän olla paljastamatta liikoja.

Keke Palmer näyttelee OJ:n siskoa Emeraldia.

Kalifornialaisen hevostilan omistaja Otis Haywood (Keith David) kuolee yllättäen, kun kolikko tippuu taivaasta hänen päähänsä. Daniel Kaluuyan esittämä poika OJ (eli Otis Junior) perii tilan, keskellä erämaata sijaitsevan Haywood’s Hollywood Ranchin, jossa hevosia on koulutettu nimenomaan elokuvatuotantoja varten.

Hiljainen ja sisäänpäin kääntynyt OJ ei saa bisnestä sujumaan: Hollywoodissa on siirrytty käyttämään lähinnä digitaalisesti luotuja eläimiä, turvallisuussyistä. OJ:n puheliaampi sisko Emerald (Keke Palmer) ehdottaa, että koko kiinteistö hevosineen myytäisiin läheistä villin lännen teemakaupunkia pyörittävälle showmiehelle Ricky ”Jupe” Parkille (Steven Yeun).

Kunnes kaksikko huomaa tilan yllä pilvien lomasta vilahtavan tunnistamattoman lentävän esineen. Emeraldin mielestä siinä voisi olla heidän mahdollisuutensa päästä käsiksi isoihin rahoihin ja maineeseen. UFO-havainto pitäisi vain saada vangittua kameralle ennen muita. Ja siitä pitäisi saada täydellinen otos, elokuva- tai tv-urasta unelmoivan Emeraldin sanoin ”Oprah shot”.

Mutta millä hinnalla?

OJ alkaa nähdä tilansa lähellä selittämättömiä ilmiöitä.

Jordan Peelen pyrkimys on tehdä genre-elokuvia, kauhuelokuvia, jotka ovat ehdottoman viihdyttäviä – mutta joissa on myös syvempiä tasoja, teemoja ja piilomerkityksiä. Nopessa yhdistelmä toimii aivan täydellisesti.

En voi kuin ihailla, kuinka hienosti Peele on sekä käsikirjoituksen että visuaalisen kokonaisuuden rakentanut. Jos hän Usissa vielä vähän kompasteli, Nope on kellosepäntarkkaa työtä. Mestarillista elokuvantekoa.

Jokaisella kohtauksella, kuvalla ja viittauksella on oma merkityksensä. Ja joka kerta on yhtä kutkuttavan hieno tunne huomata, kuinka jonkin irralliselta tuntuneen yksityiskohdan merkitys paljastuu. Elokuva ei ole sinänsä mitenkään vaikeaselkoinen. Kaiken huomaa, kun vain antaa elokuvalle kaiken huomionsa.

Eikä se todellakaan tuota ongelmia, kun elokuva näyttää ja kuulostaa näin upealta.

Nope on ensimmäinen kauhuelokuva, joka on kuvattu IMAX-kameroilla. Yleensä niitä käytetään vain kalleimmissa supersankarielokuvissa tai vastaavissa jättituotannoissa. Nopessa IMAX-kuvat tukevat nekin kokonaisuutta. Laajoja erämaanäkymiä, auringonvalossa ja sinitaivaan alla kylpeviä maisemia, upeita mutta oudolla tavalla myös uhkaavia. Tämä elokuva on ehdottomasti nähtävä valkokankaalta, niin suurelta kuin mahdollista.

Jo Get Outissa ja Usissa nähtiin, kuinka Peelellä on silmää erikoisille kuvakompositioille ja iskeville visuaalisille detaljeille. Luonnollisesti sellaisia on Nopessakin. Christopher Nolanin vakiokuvaaja Hoyte Van Hoytema taltioi kaiken suvereenisti.

Kokonaisvisiota ovat olleet luomassa myös muun muassa lavastaja Ruth De Jong, pukusuunnittelija Alex Bovaird, leikkaaja Nicholas Monsour, säveltäjä Michael Abels ja äänisuunnittelija Johnnie Burn.

OJ:n ja Emeraldin seuraan lyöttäytyy elektroniikkamyyjä Angel (Brandon Perea).

Kaikki on syytä mainita, sillä kaikkien panokseen elokuvassa kiinnittää huomiota. Sekä tietysti myös näyttelijöihin: Daniel Kaluuya on yhtä karismaattinen kuin aina ja Keke Palmer räväkkänä Emeraldina absoluuttisen hurmaava. Heidän kemiansa toimii erinomaisesti ja hahmojen voi todella kuvitella olevan sisaruksia, jotka tuntevat toisensa läpikotaisin.

Brandon Perean ylituttavallinen elektroniikkamyyjä Angel varastaa show’n niin moneen otteeseen, että Perealla luulisi olevan tämän elokuvan jälkeen kysyntää. Hahmojen puolesta jännittää ja heidän toivoo selviävän.

Toive vain voi olla turha. Peele tuskin tekisi ikinä elokuvaa ilman huumoria, ja Nopessakin dialogi naurattaa usein ääneen, mutta kauhua se silti ennen muuta on. Muutama kohtaus oli itselleni kuin suoraan painajaisunista, syvältä alitajunnasta.

En tietysti paljasta mitkä – mutten ehkä osaisi edes selittää, mikä niistä teki niin häiritseviä. Hieman kuten OJ elokuvassa kysyy, onko ”huonolle ihmeelle” (”bad miracle”) jotain omaa sanaa. Jollekin selittämättömälle, josta ei seuraa mitään hyvää. Ei taida olla, Emerald toteaa.

Tuntemattomat, selittämättömät ja käsittämättömät asiat pelottavat, mutta myös kiehtovat. Houkuttelevat katsomaan. Vaikka kuinka yrittäisi sanoa itselleen, että ei. Nope.

Ei auta.

Tuottajat Jordan Peele, Ian Cooper. Pääosissa Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Steven Yeun, Michael Wincott.