Jorma Lempinen asuu Turussa, mutta hänellä on vapaa-ajan asunto Ylöjärvellä. ”Tämä Teivon asema on minulle tuttu. ABC:llä on asemia ympäri Suomen, joten käytän usein niitä. Minulla on myös S-kortti ja täältä voin ostaa samalla elintarvikkeita, se on aika ratkaisevaa. Ukrainan sota ei ole vaikuttanut tankkaukseeni, mutta kyllä se pelottaa. Suomikin on vienyt Ukrainaan aseita ja on sillä tavalla sodassa mukana. Vähän askarruttaa miten meidän käy Venäjän kanssa, jos Ukraina ei voitakaan.”