Porisperen lipunmyynti on ollut vilkasta – Promoottori Vilkuna: ”Voi olla, että myymme ’ei oota’ tapahtumapäivänä”

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Kirjurinluodossa vuoronsa ottava Porispere on myynyt tänä vuonna hyvin. Lipunmyynti on ollut ajankohtaan nähden vilkkaampaa kuin koronaa edeltävinä vuosina.

Pori

Porisperen lipunmyynti on lähtenyt tänä vuonna hyvin käyntiin, kertoo Porisperen promoottori Harri Vilkuna. Päiväkohtaisia sekä kahden päivän lippuja on yhä saatavilla, mutta festareiden vip-liput on jo myyty loppuun.

”Hiuka tärkee -lippujen kysyntä on ollut valtavaa. Ne myytiin loppuun aikaisemmin kuin edellisinä vuosina, vaikka nostimme tänä vuonna niiden kapasiteettia 20 prosenttia. Määrää nostettiin, sillä vip-alueita on tänä vuonna kaksi edellisvuosien yhden sijaan”, Vilkuna kertoo.