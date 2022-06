Juhannus on kesän parasta juhla-aikaa. Vietämme juhlaa omilla mökeillämme tai kutsuttuina ystäviemme juhliin. Harva viettää juhannusta kaupungissa tai yksin kotona.

Tämän sunnuntain evankeliumissa (Luuk. 14:6-24) Jeesus kertoo vertauksen erään miehen järjestämistä suurista pidoista, jotka ovat epäonnistua siksi, etteivät juhlavieraat suvaitse saapua. Toinen on ostanut pellon, toinen härkiä, joku mennyt juuri naimisiin. Juhlien järjestäjän tunnelmiin on helppo samaistua näin juhannuksen aikaan. Vertauksen isäntä on syystä vihainen ja turhautunut.

Isäntä ratkaisee asian kutsumalla juhliinsa yhteisön syrjimiä ihmisiä, niitä, joita muut ani harvoin huomioivat. Lisäksi hän kutsuu kaikkia niitä, joita tavataan kaduilla. Näin Jeesus painottaa sitä, että hyljeksityt ja kaltoinkohdellut ihmiset ovat Jumalalle erityisen tärkeitä. Tunnetusti Jeesus aterioi usein syrjittyjen kanssa. Tällä hän antoi meille esimerkin ottaa nekin huomioon, joita muut eivät ota.

Vertaus viestittää, etteivät välttämättä ne, jotka kuvittelevat kuuluvansa pelastettujen joukkoon, lopultakaan pääse nauttimaan ateriasta Jumalan valtakunnassa. Eivätkä ne, jotka kuvittelevat ansaitsevansa omilla ansioillaan pelastuksen, ole joukossa.

Jumala kutsuu meitä jokaista. Meidän tehtävänämme on ottaa kutsu vastaan ja luottaa Jumalan armoon pelastuksen asiassa. Jeesuksen sovitustyö riittää, siihen ei ole lisättävää. Vertauksen lopussa juhlien isäntä vannottaa, etteivät kutsutut, jotka peruivat kutsunsa, pääse hänen pitopöytäänsä. Vertauksen sanoma on vakava, sillä pelastus on elämän tärkein asia.

Nauttikaamme ihmisten juhlista, mutta muistakaamme, että Jumalan täydellinen ilon juhla odottaa meitä taivaassa!

Petra Pohjanraito

Kirjoittaja on Meri-Porin seurakunnan kappalainen.