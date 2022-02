Porissa vihitään tiistaina virastohäissä yhdeksän avioparia, Raumalla kuusi – taustalla on lukusarja, joka ei toistu enää koskaan

Ryntäys näkyy erityisesti virastohäissä sekä kirkkojen non stop -vihkitapahtumina.

Kirkoissa palindromi-päivämääränä pidetään lukuisia non stop -vihkitapahtumia.

Tavallinen tiistai näkyy harvoin piikkinä vihkimistilastossa, mutta kun päivämäärä on erityinen, se saa avioon aikovat liikkeelle.

Tiistaista 22.2.2022 on tulossa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) mukaan jopa vuoden suosituin vihkipäivä. Viraston kaikki vihkiajat on varattu Helsingistä Kittilään ja ennakkovarausten perusteella vihille on astumassa yhteensä 386 paria.

Määrä on johtaja Ari Torkkelin mukaan määrä on yhdelle päivälle harvinainen.

”Talviaikaan vihimme tyypillisesti noin 200 paria koko viikossa, siksi vihkimäärät ovat todella poikkeuksellisia nyt 22. helmikuuta. Tämänhetkisen varauskalenterimme mukaan päivästä tulee koko vuoden suosituin vihkipäivä”, kertoo Torkkel DVV:n tiedotteessa.

Varauksia on tehty eniten Helsingissä, jossa luvassa on 43 vihkimistä. Kuopiossa vihkimisiä on varattu 24, Joensuussa 18, Porissa 9 ja Raumalla 6.

Siviilivihkimisiä tehdään yleensä eniten perjantaipäivinä heinä-elokuussa.

Torkkelin mukaan nyt koittava supertiistai ylittää suosiossaan jopa kesäperjantait. Kesällä siviilivihkimisen haluaa viikossa parhaimmillaan noin 300 paria.

Kirkoissa palindromi-päivämääränä pidetään lukuisia non stop -vihkitapahtumia. Esimerkiksi Kuopiossa Hääyö-tapahtuman suosio yllätti seurakunnan.

”Lähes 40 paria ilmoittautui, mikä on todella suuri määrä. Näitä on muutamia kertoja ennenkin järjestetty ja yllätyimme itsekin”, sanoi Kuopion seurakuntien viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.

Hääyö on vihkitilaisuus, jossa peräkkäin vihitään useampi pari.

Matalan kynnyksen tapahtumaan on Siikanivan mukaan helppo tulla ja seurakunta tarjoaa juhlakahvit. Tämän kertaisen tapahtuman suosioon vaikutti selkeästi sen ikimuistoinen päivämäärä.

”Yksi pariskunta oli erityisen ilahtunut siitä, että he saivat jopa vihkiajakseen kello 22”, sanoi Siikaniva.

Vihkitapahtumiin tulevat Siikanivan mukaan kaikenlaiset pariskunnat, mutta tyypillisimpiä ovat ehkä vakiintuneet, jo pitkään yhdessä olleet parit.

”Heille on saattanut tulla se hetki, että hei nyt voisimme järjestää. He ehkä haluavat juhlia pienemmin ja tapahtuma on heille hyvä mahdollisuus”, Siikaniva kuvaa.

Helsingin suosituimpien vihkikirkkojen varauskalenterissa supertiistai ei näy. Tuomiokirkkoseurakunnan tilavaraussihteerin Miia Tillin mukaan seurakunnan kirkkoihin on tiistaille vain yksi varaus.

”Eniten varmasti vaikuttaa se, että kyseessä on tiistaipäivä. Jos olisi perjantai, lauantai tai sunnuntai, kyselyitä olisi varmasti enemmän”, sanoi Tilli.

Tilli muistutti, että osalla virastossa avioituvista saattaa olla kirkosta varattuna päivä avioliiton siunausta varten myöhemmin.

Vuoden seuraavat suositut vihkipäivät ovat DVV:n mukaan kesäkuukausien perjantaipäiviä. Esimerkiksi Helsingissä muutama kesäkuinen perjantai on jo varattu täyteen.

Myös Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa kesä on tässä vaiheessa varattu Tillin mukaan ”normaalin täyteen”.

”Kesälauantait on varattu jo hyvin täyteen ja riippuen päivästä perjantaitkin”, sanoi Tilli.

Yksi päivämäärä on kesälläkin herättänyt avioituvissa Tillin mukaan erityistä mielenkiintoa.

”22.7.22 on kiinnittänyt huomiota. Se on perjantaipäivä, mikä tekee siitä suositun”, korosti Tilli.

Loppuvuodesta on DVV:n mukaan vielä yksi helppo päivämäärä, joka saanee aikaan liikehdintää häitä suunnittelevien joukossa. Se on 22. joulukuuta 2022.