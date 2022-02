Koronatoimet eivät ole aiheuttaneet suurempaa varusmiespalveluksen keskeytyspiikkiä Porin prikaatissa.

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi varusmiehet on jaettu kolmeen osastoon, mitkä eivät missään vaiheessa ole tekemisissä keskenään. Arkistokuva Niinisalon polttotaisteluradalta.

Varusmiesten korona-arki on ollut tapetilla alkuvuoden aikana. Koronan aiempaa helpommin tarttuva ja rokotesuojan kiertävä omikron-variantti aiheutti tartuntapiikin uusien alokkaiden aloittaessa palveluksensa tammikuun alussa.

Taudin leviämisen estämiseksi Puolustusvoimissa käskettiin, että kaikki varusmiehet ovat palveluksessa 3.–14. tammikuuta ilman lomia. Tällä tavoin minimoitiin tartuntojen määrä 1/22 saapumiserän aloittaessa palveluksensa.

”Porin prikaatissa siirryttiin palvelusjaksottelumalliin 1+1+1, joka tarkoittaa pääsääntöisesti kahden viikon palvelusta ja yhden viikon vapaata. Kahden viikon palvelusjaksosta toisella palvelusviikoista yksiköllä on käytettävissään varuskunnalliset koulutus- ja tukifasiliteetit kuten koulutustilat ja liikuntatilat. Tuolloin varusmiehet pääsevät myös Sotilaskotiin omilla yksikkövuoroillaan”, kertoo Porin prikaatin koulutusosaston päällikkö majuri Jussi Nurminen.

Majuri Nurmisen mukaan pitkiin kiinniolojaksoihin ei ole tarvinnut siirtyä. Esimerkiksi varusmiesjohtajien palvelusrytmittely noudattelee koko yksikön läpivientisuunnitelmaa.

”Koulutuksen läpivientisuunnitelmassa pisimmät kiinniolojaksot ovat joillakin yksiköillä olleet kolme viikkoa, jotta mahdollistetaan koulutuksen järjestelyt rytmittämällä koulutustilojen, ampumaratojen ja simulaattorien käyttö sekä harjoitustoiminta. Poikkeuksia palvelusjaksotteluun ja kiinnioloihin ovat aiheuttaneet koronatilanteen aiheuttamat sairastumiset ja altistumiset. Epidemiatilanteen helpottaessa voidaan kevään aikana toivottavasti palata koulutuksen normaalijaksotteluun ja -järjestelyihin.”

Varusmiesyksiköt on jaettu kolmeen osastoon ja sen lisäksi vielä yksikkökupliin. Osastot ja yksiköt eivät ole tekemisissä keskenään.

” ”Varusmiehet toimivat heille jaetun koronaohjeen mukaisesti, jossa on ohjeistettu tarvittavat toimenpiteet sairastumisiin, altistumisiin ja varuskuntaan palaamiseen liittyen.”

Lomalle pääsevät vain terveet varusmiehet. Nykyisin myös altistuneet pääsevät vapaille.

”28. tammikuuta alkaen myös koronalle altistuneet oireettomat varusmiehet voivat lähteä vapaata muusta palveluksesta-jaksolle (VMP-jakso) edellyttäen, että he sitoutuvat omaehtoiseen karanteeninomaiseen oleskeluun kotioloissa altistamatta riskiryhmään kuuluvia, kunnes altistumisesta on kulunut 7 vuorokautta.”

VMP- jaksolta palaavia varusmiehiä ei testata varuskunnassa.

”Varusmiehet toimivat heille jaetun koronaohjeen mukaisesti, jossa on ohjeistettu tarvittavat toimenpiteet sairastumisiin, altistumisiin ja varuskuntaan palaamiseen liittyen.”

Alokkaiden palveluksen alku on ollut varsin poikkeuksellinen jopa verraten siihen että eletään poikkeuksellista aikaa muutenkin. Korona ei ole kuitenkaan aiheuttanut merkittävää keskeytyspiikkiä palveluksen ensimmäisten viikkojen aikana.

”Haastavasta palveluksen alusta johtuen Porin prikaati on sopeuttanut 1/22- saapumiserän koulutuksen priorisoimalla kriittinen osaamistarve. Varusmiehille on viestitty, että koronatilanne ei vaikuta esimerkiksi johtajakoulutusvalintoihin eikä koronaan sairastuminen yksistään aiheuta koulutuksen tai palveluksen keskeytymistä. 1/22-saapumiserän keskeyttämisprosentti ensimmäisen palveluskuukauden jälkeen on kuuden vuoden tarkastelujaksolla pari prosenttiyksikköä keskimääräistä korkeampi, ollen kuitenkin vaihteluvälin sisällä. Koronatilanne ei ole kuitenkaan tullut esille keskeyttämisten syynä”, majuri Nurminen kertoo.

Haastattelu toteutettiin sähköpostitse.