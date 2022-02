Sisätiloihin pääsee 50 prosenttia katsojakapasiteetista, ulkoilmatapahtumat vapautuvat täysin.

Pori

Kaikki Porin kaupungin harrastetilat ovat nyt auki, ja aikuisten harrastaminen on sallittua, myös ryhmäliikunta ja muu ryhmätoiminta.

Yleisötapahtumat ja yleiset kokoukset ovat sisätiloissa sallittuja niin, että niihin saa ottaa yleisöä 50 prosenttia tilan katsomokapasiteetista.

Ulkotiloissa järjestettävät yleisötapahtumat vapautuvat kertaheitolla kokonaisuudessaan, sillä niiden yleisömäärää ei rajoiteta.

Siinä tärkeimmät koronarajoitusten muutokset, jotka ovat astuneet Porissa voimaan 29. tammikuuta. Muutokset perustuvat Lounais-Suomen aluehallintoviraston 28. tammikuuta antamiin määräyksiin.

Porin sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki huomauttaa, että edelleen on voimassa tiloja koskevia rajoituksia. Erityinen paino on nyt siinä, että koronaturvallisuus on toimijoiden omalla vastuulla.

”Kun esimerkiksi harrastusporukka menee harrastustilaan, he pitävät huolta koronahygieniasta ja turvaetäisyyksistä. Jos vaikkapa Karhuhallissa on useampi ryhmä tai seura yhtaikaa, ne pyrkivät liikkumaan niin, että välttävät ryhmien välisiä kontakteja”, Kohtamäki mainitsee.

Porin perusturva antaa ohjeistuksensa siitä, miten oma terveystilanne huomioidaan ryhmäharrastukseen osallistumisessa. Pääviesti on se, että edes lievästi oireisena tai koronalle altistuneena ei harrastukseen pidä osallistua.

Nyt annetut määräykset ovat voimassa 15. helmikuuta asti.

Esimerkiksi kuntosalit olivat Satakunnassa jo tammikuussa auki, ja yksilölajien harrastaminen oli mahdollista. Lapsille myös ryhmäliikunta oli sallittua.

Porin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti antaa vielä tarkempia tilakohtaisia ohjeistuksia liikuntapaikoille.

”Tilojen käyttöä koskeva vapauttaminen sisältää toimijoille velvoitteen huolehtia siitä, että käyttö on terveysturvallista”, Lahti kertoo.

Tämän nojalla sisätiloissa, erityisesti Porin urheilutalon ja Karhuhallin kaltaisissa tiloissa, joissa useampi seura harjoittelee samaan aikaan, vanhempien ei ole vielä mahdollista seurata harjoituksia.

Sisätiloissa järjestettäviin lasten ja nuorten kilpailutapahtumiin voidaan silti ottaa katsojia.

”Jos tilassa järjestetään vaikkapa juniorien ottelu, turnaus tai kilpailu, jonka järjestämisestä vastaa selkeästi yksi seura, katsojia on mahdollista ottaa. Järjestävä seura huolehtii siitä, että yleisökapasiteetti on maksimissaan 50 prosenttia”, Lahti selventää.

Vaikka ulkona järjestettävät tapahtumat ovat nyt täysin rajoituksettomia, ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä.

Kulttuuritapahtumien järjestäjistä osa kykenee reagoimaan yleisötilaisuuksien vapautumiseen heti, osa ei.

Esimerkiksi Rakastajat-teatteri pystyy käynnistämään välittömästi esityksensä 50 prosentin yleisökapasiteetille perjantaista 4.2. alkaen. Samaten elokuvateatteri Finnkino Promenadi avaa ovensa perjantaina 50 prosentin ohjetta noudattaen.

Sen sijaan Porin teatteri ja Pori Sinfonietta aloittavat ohjelmansa uudelleen vasta maaliskuussa.

Ruokaravintoloiden anniskelu- ja aukiolorajoitukset kevenevät helmikuun 1. päivästä alkaen. Ruokaravintolat, joiksi lasketaan myös kahvilat, saavat jatkossa olla auki iltayhdeksään asti ja anniskella alkoholia iltakahdeksaan. Rajoitukset helpottuvat siis kolmella tunnilla aiemmasta.

Baarien ja yökerhojen rajoitukset pysyvät ennallaan siten, että anniskelu päättyy kello 17 ja ovet menevät kiinni kello 18. Tiukemmat rajoitukset koskevat ravitsemisliikkeitä, joiden päätoimiala on alkoholin anniskelu.

Ravintoloiden asiakaspaikkamäärien rajoituksiin ei tule muutoksia. Ruokaravintoloihin voi ottaa asiakkaita 75 prosenttia ja anniskeluravintoloihin 50 prosenttia sallitusta maksimimäärästä.

Lisäksi ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai tason ääressä.