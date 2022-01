Maakunnan akkuteollisuudessa on iso potentiaali, jonka kompastuskiveksi saattaa muodostua työvoiman löytyminen – ”Satakunnassa on voittajakäsi, mutta se ei herätä valtakunnallisesti intohimoja”

Satakunnassa pyritään vastaamaan työvoimapulaan yhdessä ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Monet yritykset tarjoavat myös oppisopimuskoulutusta.

Satakuntalainen suurteollisuus on monille tuttua, mutta kuinka moni tietää, mikä sen merkitys on valtakunnallisesti? Kysymys on aiheellinen, koska vastauksen ymmärtäminen on yksi tekijä, jolla maakuntaan voidaan houkutella uutta työvoimaa.