Ely-keskuksen, Pomarkun kunnan ja taiteilijan kesken on vielä epäselvyyttä, kuka olisi korvaavan teoksen tilaaja ja päärahoittaja.

Varsinais-Suomen ely-keskus tarkensi viime viikolla medialle lähettämässään tiedotteessa, että se osallistuu vain kohtuullisella summalla tuhoamansa Siili-teoksen kustannuksiin. Taiteilija Anna-Lea Kopperi ihmettelee tarkennusta, koska ely-keskus selosti ja kirjasi palaverissa, että ely-keskus on tilaaja. Ely-keskus on kuitenkin ilmoittanut, ettei ole tilaaja vaan kunta.

Ely-keskuksesta on oltu tiiviisti yhteydessä Pomarkun kunnanjohtajaan Jari Rantalaan. Nyt Siili puhuttaa myös luottamushenkilöitä ensi vuoden talousarviokeskusteluissa. Kunnan taloudellinen tilanne ei liikoja lupaa kulttuuri-investoinneille.

”Keskustelemme elyn kanssa ja käsittelemme asiaa hallituksessa. Pomarkun kunnan tämän vuoden talousarvio oli alijäämäinen miljoona euroa, ja nyt luonnosvaiheen ensi vuoden TA on alijäämäinen 800 000. Minun työni painopiste on nyt talousarviotyössä”, toteaa Rantala.

Rantalan mukaan palavereissa on keskusteltu elyn rahasta ja kunnan tuesta tilaamisen ja työvoiman osalta.

Onko niin, että ely-keskus katsoisi pesseensä kätensä koko asiasta laittamalla ”kalliimpaa” punertavaa tiiltä saarekkeeseen?

”Näin he eivät ole kanssamme asiaa käsitelleet. Ystävällisenä eleenä ja tavallaan muistona Siilille tekivät hienon liikenteenjakajan, joka on myös liikenneturvallinen.”

Ely-keskuksen luottamusta nakertavista poukkoilevista tiedoista ja päätöksistä huolimatta Kopperi oli perjantaina vakuuttunut, että virheet voi aina oikaista, niistä voi oppia ja päästä kaikille hyvään lopputulemaan.

Yhteyshenkilönä Pomarkun kuntaan ja taiteilija Kopperiin on ollut Varsinais-Suomen ely-keskuksen tienpidon ympäristövastaava Niina Anttila, jonka toimialueena on sekä Varsinais-Suomi että Satakunta.

Kopperin saaman tiedon mukaan Siili-asian hoitaminen on ely-keskuksessa Anttilan vastuulla.

”Hän vakuutti, että he haluavat toteuttaa uuden teoksen, ja ovat keskustelleet asiasta Pomarkun kunnan kanssa palavereissa. Hänen aloitteestaan pidimme Teams-palaverin minun, Porin Taidemuseon Anni Saiston ja Pomarkun kunnan edustajien kanssa 4. lokakuuta. Palaverin muistioon keskustelujemme pohjalta Anttila kirjasi, että ely-keskus on teoksen tilaaja.”

"Ely-keskuksen rooli on teoksen tilaaja. Kunnan rooli on teoksen omistaja ja hoito- sekä ylläpitovastuu sekä luvanhakija. Porin Taidemuseo on neuvojana mukana. Anna-Lea Kopperi on Siilin taiteilija”, Kopperi lukee Anttilan muistiosta.

Muistio on lähetetty kaikille osapuolille tiedoksi. Myöhemmin Anttila on kuitenkin viestittänyt Kopperin tarkennuksien jälkeen, että ely-keskus ei ole teoksen tilaaja. Korvaussummaansa ely-keskus ei ole liioin missään vaiheessa ilmoittanut, vaan toteaa että ”ely-keskus ei aio korottaa budjettia”.

”Täsmensin muistiota tarkentaessani, että ely-keskus ei voi määritellä Siili-teoksen hintaa pelkästään sen perusteella, paljonko toteutuskustannukset olivat vuonna 1998”, Kopperi jatkaa.

Samanlaisen teoksen toteuttaminen taiteilijapalkkioineen vaatisi Kopperin mukaan arviolta saman määrän euroja kuin mitä siihen käytettiin markkoja.

Pohdittavana on sekin, mitä teoksen hintaan vaikuttaa Kopperin kasvanut maine tunnettuna ympäristöveistosten toteuttajana ja kansainvälisestikin ansioituneena nykytaiteilijana.

Vuonna 1998 teoksen valmistuessa myös Kopperi oli vastavalmistunut. Siili-teos osoittautui kalliimmaksi kuin oli arvioitu, vaikka sitä oli sponsoreiden ohessa myös paikallinen työpaja toteuttamassa. Taiteilijan palkkio jäi pieneksi, kun teoksen budjetti ylittyi huomattavasti.

”Teoksen tilaaminen ja rahoituksen hankinta on pitkällinen prosessi", Kopperi toteaa ja on asiasta valistanut ely-keskuksen väkeä.

Kopperi on informoinut Anttilaa eri rahoitusmahdollisuuksista. Taiteilija ei tosin ole velvollinen eikä edes voi hakea apurahaa teokseen, jolla on tilaaja. Muun muassa TAIKEn prosenttiavustusta on saatu vastaaville suurille julkisille teoshankkeille. Kopperi korostaa, että Siili oli osa Taidetien teoskokoelmaa.