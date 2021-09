Esitys: Poikittaisrata tavaraliikenteen pääradaksi

Jari Koskela (ps) ja muut allekirjoittajat haluavat Porista itään suuntautuvalle radalle remontin, jotta se sopisi yhdeksi raskaan liikenteen pääradaksi.

Kankaanpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Koskela (ps) , Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen, Pori-Parkano-Haapamäki-työryhmän puheenjohtaja Pasi Viitasalo sekä Keskustan entinen kansanedustaja Lauri Oinonen esittävät poikittaisradan lisäämistä Väyläviraston investointisuunnitelmaan vuosille 2022-29.

Poikittaisrata kulkee Porin, Parkanon, Haapamäen, Jyväskylän ja Savonlinnan kautta itärajalle Parikkalaan

– Teimme esityksen Väylävirastolle, joka on nyt saanut kaikkiaan 160 erilaista esitystä, Koskela kertoo.

Esityksen mukaan ensivaiheessa Väyläverkon suunnitteluohjelmaan on sisällytettävä Pori-Parkano-Haapamäki -raideyhteyden ottaminen uudelleen käyttöön.

Tavaraliikenteen siirtyminen poikittaisradalle vapauttaisi ratakapasiteettia nyt ruuhkautuneilta yhteyksiltä. Samalla pääradan henkilöliikennettä saataisiin nopeammaksi ja täsmällisemmäksi.

– Tämä myös keventää painetta muualla, esimerkiksi pääradalla. Eikä tarvita maankäyttö- tai muita lupia, sen kuin ruvetaan tekemään, Koskela sanoo.

Hän tapasi Honkajoelta lähtöisin olevan Laineen ja muun delegaation keskiviikkona Helsingissä.

– Se oli parituntinen tapaaminen, jossa teimme vähän strategiaa. Satakuntaliitto on tietysti jo ollut tässä mukana, mutta nyt oli tarkoitus miettiä, miten ehdotusta lähdetään laajentamaan ja työstämään. Oli ilahduttavaa nähdä, miten isolla innolla he Savonlinnassa ovat mukana. Tämä on todellinen tavoite, eikä mitään haihattelua, Koskela kuvailee.

Allekirjoittajat huomauttavat, että poikittaisrata on hallitusohjelman kirjausten mukainen. Hallitusohjelmassa mainitaan rataliikenteen kehittäminen vähäliikenteisillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla. Lisäksi kehärata edesauttaisi tavaraliikenteen siirtymää kumipyöriltä raiteille, mikä edistää myös hallituksen hiilineutraaliustavoitteita.

Kun suunnitelmat ovat suuria, sitä on oletettavasti myös kustannusarvio.

– Kun puhutaan isoista ratahankkeista, niin totta kai tälle tulee hintaa, mutta väitän että tämä on kustannuksiltaan ratahankkeiden kannattavimmasta päästä. Sähköistämisen osuus toki on yksin 300–400 miljoonaa, Koskela sanoo.

Suomen leveimmällä kohdalla kaikki pitkittäisradat yhdistävä poikittaisrata on tällä hetkellä vajaassa käytössä. Kokonaan käyttämättä ovat osuudet Haapamäki-Parkano ja Kankaanpää-Aittaluoto. Rata pätkii myös Savonlinnassa Laitaatsillan kohdalla. Välillä Jyväskylä-Pieksämäki rata on sen sijaan jo sähköistetty.