Kiikoisten liittymässä rytisee liian usein – Pirkanmaan ely-keskus tutkii nyt vaihtoehtoja, joilla risteyksen liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa

Ensitoimenpiteenä pohditaan nopeusrajoituksen alentamista ja mahdollista kameravalvontaa. Kiertoliittymäkään ei ole pois suljettu.

Kiikoisten liittymä Porintiellä on onnettomuusaltis. Ely-keskus on aloittanut esiselvityksen risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Onnettomuuskartta hehkuu punaisena Porintiellä Kiikoisten liittymän kohdalla. Niin sanotussa ABC:n risteyksessä rytisee liian usein.

– Peltikolareita ja loukkaantumisia, myös kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, sanoo yksikön johtaja Harri Vitikka Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Kiikoisten liittymä otetaan ely-keskuksessa nyt tarkempaan tarkasteluun. Risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on aloitettu esiselvitystyö.

– Risteys on selkeä, mutta joskus on niin, että liian hyvä näkyvyys onkin huono asia, vaikka on stop-merkkikin, Vitikka sanoo.

Esiselvityksessä tutkitaan eri vaihtoehtoja risteysalueen parantamiseksi. Sitä varten alueella on tehty viime viikkoina nopeus- ja liikennemäärämittauksia.

– Aika isoja ylinopeuksia sillä kohtaa ajetaan. Varsinkin Porin suunnasta tultaessa loivaa alamäkeä vauhti tuntuu jäävän helposti päälle, Vitikka sanoo.

Nopeusrajoitus seitsemään kymppiin?

Liikennemäärämittaus osoitti, että Porintiellä Kiikoisten liittymän kohdalla kulkee Tampereen suunnasta noin 3500 ajoneuvoa ja Porin suunnasta 3250 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Myös Sastamalan suuntaan liikenne on lähes yhtä vilkasta kuin valtatiellä. Sen sijaan Lavian suuntaan liikenne on vähäisempää, noin 1600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

– On laskettu, että Kiikoisten ABC:lla käy noin tuhat ajoneuvoa päivässä, Vitikka sanoo.

ABC:n kävijämäärä nostaa Sastamalan suuntaan menevän liikenteen kokonaismäärää.

Nopeusrajoitus on Kiikoisten kohdalla Tampereelta päin tultaessa 80 kilometriä tunnissa ja Porin suunnasta tultaessa 100 kilometriä tunnissa.

Vitikan mukaan yhtenä turvallisuutta lisäävänä toimenpiteenä pohditaan nopeusrajoituksen laskemista seitsemään kymppiin sekä mahdollisesti kameravalvontaa.

Oma kaista vasemmalle kääntyville

Myös järeämpiä vaihtoehtoja tarkastellaan.

– Nelihaaraliittymät ovat pahoja, ja Kiikoisissa tutkitaan niin sanottua risteyksen porrastamista ja kanavointia, jossa vasemmalle kääntyville olisi oma kaista, Vitikka kertoo.

Risteyksen porrastaminen taas estäisi risteyksen läpiajon vauhdilla.

Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kiertoliittymän rakentamista. Vitikan mukaan kiertoliittymä ei ole kuitenkaan päätiellä paras ratkaisu, koska se heikentää etenkin raskaan liikenteen sujuvuutta.

– Häijäässä kiertoliittymä on kuitenkin toiminut hyvin jo vuosia.

Eritasoliittymä olisi Vitikan mukaan varmasti toimiva vaihtoehto, mutta kallis.

Selvitystyö tämän vuoden aikana

Selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Vitikan mukaan ensiapuna turvallisuuden parantamiseksi aiotaan tehostaa liittymän havaittavuutta.

– Aluksi edetään kevyillä toimilla ja selvitetään, vaatiiko risteys isompia järjestelyjä.

Tässä vaiheessa kyse on vasta esiselvityksestä, eikä päätöksiä mahdollisista tulevista toimenpiteistä ole tehty. Myöskään rahoitusta hankkeelle ei ole vielä olemassa.