Sale ja muraali lähtemässä yhteisviraston tieltä

Porin entisen postitalon muodonmuutoksessa on vielä kaksi ”muttaa”. Satakunnan Osuuskaupalla on edelleen voimassa oleva vuokrasopimus myymälätiloista ja muraalin maalanneella taiteilijallakin on mielipiteensä sanottavana.

Otto Majan muraali on näillä näkymin väistymässä postitalon remontissa. Katutaiteilija kuvaa asiaa ”rankaksi”.

Pori Valtion sekä Porin kaupungin asiakaspalvelutilat keskitetään Porissa yhteen paikkaan eli entiseen pääpostitaloon. Samalla täyttyvät kaikki postitalon ylimmät kerrokset virastoista. Muuttajien skaala on valtava alkaen vaikkapa Aluehallintovirastosta ja päättyen esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastoon, jonka mukana rakennukseen tulevat myös siviilivihkimiseen tarvittavat tilat.