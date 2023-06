Hiihtoliitto tiedotti kokoonpanoista keskiviikkona.

Pomarkkulainen Emilia Helmi, 15, on valittu maastohiihdon Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueryhmään, Hiihtoliitto tiedotti keskiviikkona.

Helmi edusti aiemmin Noormarkun Nopsaa mutta on hiihtänyt viime kaudesta lähtien Tampereen Pyrinnön riveissä muun muassa viestijoukkueiden vuoksi.

Lue lisää: Emilia Helmi, 15, tiesi jo aamulla, mitä tuleman pitää – Satakunnan hiihtotoivo jyräsi harvinaiseen voittoon ylivoimaisella tavalla

”Ihan täysillä tässä yritän joka päivä harjoitella ympäri vuoden. Hiihdon rytmillä mennään joka arkipäivä”, Helmi sanoi Satakunnan Kansan haastattelussa maaliskuussa sen jälkeen, kun oli voittanut Koululiikuntaliiton mestaruuden 16-vuotiaiden tyttöjen kolmen kilometrin perinteisen tavan kilpailussa.

Nyt työ palkittiin maajoukkuekutsulla. Ryhmään valittiin kaikkiaan 31 urheilijaa, ja sen valmentajana toimii Roope Haapakangas.

Helmi on syntynyt vuonna 2007 ja täyttää 16 vuotta syyskuussa.

Lisäksi Hiihtoliiitto tiedotti, että Jämin Jänteen Markus Vuorela on valittu B-maajoukkueeseen, jossa on yhteensä 11 urheilijaa ja jonka vastuuvalmentaja on Jussi Piirainen.

Viime perjantaina puolestaan kerrottiin, että A-maajoukkueen ulkopuolelle jäänyt Vuorela liittyi uuteen yksityiseen kilpatalliin, jonka nimi on Team Electrofit.