Uinnin SM-kilpailujen aamu- ja päivälähdöt ovat katsottavissa suorana lähetyksenä 15.-18. kesäkuuta Satakunnan Kansan tilaajille. Lähetykset selostaa Jussi Valli.

Tilaajille

Pori

Vuoden 2023 SM-uintikilpailut järjestetään Porissa tällä viikolla torstaista sunnuntaihin. Pori isännöi ensimmäistä kertaa pitkän radan uinteja, olympiapronssimitalisti Matti Mattsonin kotihallissa.

Kilpailuissa on mukana yli 800 uimaria ja valmentajaa 67 eri uimaseurasta. Startteja on yhteensä 2 600. Kilpailua järjestämässä on Porin Uimaseura, Uimaliitto ja Porin kaupunki.