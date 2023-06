Matti Mattsson metsästää päämatkansa 200 metrin rintauinnin olympiarajaa jo torstai-iltana kotialtaassaan.

Porin Uimaseuran puheenjohtaja Matti Luhtanen on ollut järjestelemässä uinnin SM-kisoja. Tekemistä onkin riittänyt. Suurin syy sille, että kisat ovat Porissa, on kaupungin uintiylpeys Matti Mattsson.

Porissa pidettävien pitkän radan SM-uintien aikana tekemistä riittää vähän joka suunnalla.

Yksilöstartteja on tapahtumassa yli 2 300, ja siihen päälle tulee melkein 200 viestistarttia. Paikalla on kaiken kaikkiaan lähes 800 uimaria ja valmentajaa. Eri seuroja on edustettuna 67.

Porin Uimaseuralla onkin ollut mietittävänä monia erilaisia yksityiskohtia tapahtumaan liittyen. Seuran puheenjohtaja Matti Luhtanen on kuitenkin urakan keskellä erittäin iloinen ja hyväntuulinen.

”On tässä totta kai pitänyt järjestellä kaikenlaista, ja tahti vain kiihtyy kisojen lähestyessä. Nyt viimeisimpänä piti miettiä 63 ampeerista sähköjohtoa, jonka Yle tarvitsee omiin juttuihinsa. Kaikenlaista pientä yksityiskohtaa on hiottavana koko ajan”, Luhtanen nauraa.

”Meillä on onneksi seurana hyvä rutiini uintikilpailujen järjestämisestä. Se on auttanut huomattavasti kaikessa suunnittelussa. Nyt vain vedetään normaalia isommin ja SM-tasolla.”

Pitkän radan SM-uinnit kilpaillaan nyt ensimmäistä kertaa Porissa, joten se on luonnollisesti Porin Uimaseurallekin poikkeuksellinen tapahtuma.

”Kyllä tämä on isossa kuvassa yksi seuran historian kohokohdista, ellei jopa se kaikkein suurin juttu. Jotain on varmasti tehty oikein, että saamme tapahtuman Porissa järjestää. Pitkäaikainen haaveemme on toteutumassa.”

Päätös kisojen saamisesta Poriin tuli vuonna 2021.

Matti Mattsson ui silloin olympiapronssia. Mitalikahvien yhteydessä annettiin jo vähintään vaaleanvihreää valoa sille, että SM-kisat uitaisiin vuonna 2023 Suomen tämän hetken ykkösuimarin kotialtaassa.

Porin kaupunki oli asiassa aktiivinen osapuoli ja Luhtanen otti tapahtuman avosylin vastaan, kun sellaiseen mahdollisuus tuli.

”Ensimmäisen virallisen palaverin Porin SM-uinneista pidimme 1. lokakuuta vuonna 2021. Silloin se lopullisesti varmistui, että kilpailut ovat kaupungissa. Nimenomaan Matin takia tapahtuma Porissa pidetään, koska hän on niin kirkas uintitähti tällä hetkellä Suomessa”, Luhtanen kertoo.

Järjestelyissä on pitänyt miettiä monia eri näkökulmia ja toimintamalleja. Missä urheilijat syövät, missä he voivat saada hierontaa, missä he pääsevät verryttelemään ja miten kaikki saadaan sujumaan niin, ettei ongelmia tulisi?

Monelle kyse on vieläpä vuoden tärkeimmästä uintikisasta, joten olosuhteisiin ei kenenkään suorituksen haluta kaatuvan.

”Kaikkein eniten mietittävää on aiheuttanut se, että saamme riittävästi talkoolaisia mukaan. Heitä on tapahtumassa yli sata, joista kerralla uimahallilla on kiinni yli 50. Riittävän väkimäärän löytyminen on aiheuttanut pikkuisen stressiä. Onneksi apua on saatu muilta seuroilta ympäri Suomen”, Luhtanen sanoo.

”Siinä mielessä olemme nyt hyvässä tilanteessa, että mikään ei ainakaan etukäteen hirvitä.”

Ruokailu hoidetaan uimahallin vieressä olevassa Kuninkaanhaan koulussa. Sekin on oma järjestelykokonaisuutensa.

”Yli 500 ruoka-annosta pitäisi pystyä jakamaan kiirehetkillä noin kolmen ja puolen tunnin aikana. Se ei ole mikään valtava määrä, mutta on siinäkin tietysti oma suunnittelunsa.”

Porin Uimaseuran päävalmentaja Eetu Karvonen ja puheenjohtaja Matti Luhtanen ovat viikonloppunakin kiireisiä, kun uinnin SM-kisat valtaavat Porin. Karvonen toimii esimerkiksi Matti Mattssonin valmentajana.

Vaikka paikalle odotetaan jonkin verran maksavaa yleisöä, ei Luhtanen odota SM-kisoista Porin Uimaseuralle mitään taloudellista jättipottia.

Tavoite on huomattavan maltillinen.

”Jos tulos jäisi muutaman tuhat euroa plussan puolelle, niin olisimme tyytyväisiä. Toivotaan, että yleisöä tulisi paikalle sen verran, että saadaan hyvä tunnelma halliin ainakin finaalien aikana.”

Starttimaksuista saatavat tulot jaetaan puoliksi Uimaliiton ja Porin Uimaseuran kesken. Lipputulot jäävät kokonaan Porin Uimaseuralle.

”On tästä sen verran paljon työtä, että se harmittaisi, jos taloudellinen tulos jäisi miinukselle. Toivottavasti niin ei tapahdu ja voimme silläkin tavalla olla iloisia kisojen jälkeen.”

Uimahallin katsomoon myydään vain numeroimattomia lippuja, eli jokainen voi valita paikkansa katsomosta itse. Lippuja on myynnissä muutama sata kisapäivää kohden.

Uinnin SM-kisat tulevat näkymään myös Porin kaupunkikuvassa. Esimerkiksi keskustassa Eetunaukiolla on kuultavissa haastatteluja ja siellä voi myös seurata uintia suorana lähetyksenä.

Uimareille erikoisuus on se, että verryttelyuinnit suoritetaan maauimalassa. Siellä on varattu jokaisena kisapäivänä kolme uimarataa kilpauimareiden käyttöön kello 9–13 ja kello 17–19.

Maauimalasta kilpailijoita kuljetetaan tasaisin väliajoin bussikyydillä takaisin uimahallille.

”Tämä on epäilemättä kilpailijoille hiukan erilainen kokemus, ja SM-tasolla ihan uusi sellainen. Uskon, että systeemi on toimiva ja samalla ikimuistettava, nimenomaan positiivisessa mielessä. Sään on ainakin luvattu olevan poikkeuksellisen hyvä”, Luhtanen kertoo.

Porilaisittain kisojen ehkä mielenkiintoisin kilpailu on välittömästi avajaispäivänä torstaina. Mattsson lähtee silloin rikkomaan 200 metrin rintauinnin Pariisin olympiarajaa, joka on 2.09,68. Mattssonin finaaliuinti alkaa kello 18.24.

Luonnollisesti hän haluaisi rikkoa kyseisen rajan nimenomaan kotialtaassaan. Sitä toivoo myös Luhtanen.

”Toiveikas olo, että Matti on kovassa kunnossa ja onnistuu tavoitteessaan. Olisi mahtavaa, jos hän saisi olympiarajan rikki nimenomaan Porissa. Se olisi varmasti hänellekin poikkeuksellisen hieno juttu”, Luhtanen miettii.

”Muutenkin toivon, että SM-kisoissa uitaisiin kovia aikoja kautta linjan. Muutama Suomen ennätyskin olisi tietysti mahtavaa nähdä.”

Satakunnan Kansa näyttää nettisivuillaan SM-uintien kaikki päivälähdöt suorana lähetyksenä. Alkuerät alkavat aamuisin kello 9.30 ja kestävät noin kello 14 asti. Lähetykset selostaa Jussi Valli.

