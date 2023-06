Nyt ennustetaan jo jalkapallon kuolemaa – öljyrahalla on vähintään mykistävä vaikutus

Jalkapallosta on tulossa Lähi-idän maiden nokituskisa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Abu Dhabi, Qatar ja Saudi-Arabia. Manchester City, Paris Saint-Germain ja Newcastle.

Jalkapallosta on tulossa Lähi-idän öljy- ja kaasumaiden temmellyskenttä, sillä vastaavia summia juuri kukaan muu ei halua eikä pysty laittamaan jalkapalloon.

Juuri nyt Arabiemiraattien Abu Dhabi loistaa kärjessä, kun Manchester City voitti Mestarien liigan. Vuodenvaiheessa Saudi-Arabia oli eniten valokeilassa, kun maailman seuratuin ihminen, Cristiano Ronaldo, meni pelaamaan Saudi-Arabian jäähdyttelyliigaan. Vain hetkeä aiemmin Qatar oli ykkönen MM-jalkapallon isännyyden ansiosta.

Mikä on seuraava liike? Saudi-Arabia nuolee tällä hetkellä haavojaan, kun maan MM-lähettiläs Lionel Messi meneekin pelaamaan Inter Miamiin eikä Saudi-Arabian liigaan. Pientä lohtua tuli Karim Benzeman ja N’Golo Kantén sopimuksista ja lisää lienee luvassa, mutta Messin valtavaa sädekehää kenelläkään muulla ei ole.

Ehkä seuraavaksi on vuorossa Qatar. Jos yhdysvaltalainen Glazerin perhe vihdoin myy Manchester Unitedin, vahva ostajaehdokas tulee Qatarista.

Ensi kaudella jalkapallon Mestarien liigassa pelaavista Englannin Valioliigan joukkueista Manchester Cityllä ja Newcastlella on varmuudella omistus Lähi-idässä ja Manchester Unitedilla mahdollisesti.

Arsenalin omistaa yhdysvaltalaisen Stan Kroenken firma, mutta ilman Lähi-idän rahaa sekään ei pelaa: pääsponsorina on valtion omistama lentoyhtiö Arabiemiraattien Dubaista.

Jo ennen Lähi-idän satsauksia jalkapallossa käytettiin suuria summia pelaajasiirtoihin ja pelaajien palkkoihin, joten mikä on muuttunut? Summat ovat yhä mielikuvituksellisimpia. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa omistuksessa usein taustalla on se, että urheilu on bisnestä, jonka pitäisi tuottaakin jotain.

Kun venäläinen oligarkki Roman Abramovitš tuli Chelsean omistajaksi vuonna 2003, hän näytti tietä: seuran omistaminen onkin eräänlainen harrastus, johon voi upottaa rahaa ilman mitään rahallisia tuotto-odotuksia. Lopputulos: Valioliigan ja Mestarien liigan mestaruuksia. Tämän jälkeen oli aivan turha puhua siitä, etteikö rahalla saa pokaaleja. Kyllä saa, kun ne sijoittaa jalkapalloon oikein.

Lähi-idästä tulevat omistajat jatkavat Abramovitšin linjalla ja samalla lisäävät panoksia. Keskinäisen nokittelun huippua tuskin on vielä nähty. Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) on helisemässä talouden reilun pelin sääntöineen, kun rahaa siirtyy omasta taskusta toiseen omaan taskuun. Vai onko lopputulos se, että Saudi-Arabian liiga haalii kaikki tähtipelaajat, koska siellä Uefan pykälät eivät ole voimassa?

Samassa jonossa ovat Manchester Cityyn liittyvät 115 syytekohtaa Valioliigassa: päätöksestä tulee, on se kaikkien valitusten jälkeen mikä tahansa, suuntaa näyttävä. Jos City saa selkeästi urheiluun liittyvän rangaistuksen eli vähintään sarjapisteiden menetyksiä tai pudotuksen alasarjoihin, sillä voi olla oikeasti merkitystä, miten seuroissa puuhastellaan. Jos City saa ”vain” kymmenien tai satojen miljoonien puntien sakot tai todetaan syyttömäksi, tuomiolle lähinnä nauretaan.

Norjan yleisradioliiton NRK:n toimittaja Jan Peter Saltveldt totesi kommentissaan Manchester Cityn Mestarien liigan voiton jälkeen, että ”jalkapallo on kuollut”.

Jos nyt ei aivan kuollut, mutta huipputasolla se on usein jo melkoisen tympeää monestakin syystä.

Mestarien liigan loppuottelu oli ottelunakin umpitylsä. Jos se oli parasta, mitä rahalla saa, niin eipä olisi kannattanut.