SM-karsintasarjan taulukko vaikuttaa SM-sarjan lähtöasetelmaan.

Peräti kahdeksan ottelun voittoputkeen alle 20-vuotiaiden miesten SM-karsintasarjassa singahtanut yhdistelmäjoukkue Pori Akatemia joutui maistamaan pitkästä aikaa tappion karvasta kalkkia, kun se hävisi Tampereen Ilvekselle 2–3 (2–1) sunnuntaina.

Ottelu, joka pelattiin Porin urheilukeskuksen tekonurmella, oli lohkon kärkikamppailu.

Vaikka Pori Akatemia on jo varmistanut paikkansa SM-sarjassa, ottelussa oli panosta, sillä karsintasarjasta voi viedä pisteitä mukanaan myös SM-sarjaan.

”Lohkoykkönen saa mukaansa SM-sarjaan kolme pistettä, kakkonen kaksi ja kolmanneksi sijoittunut yhden pisteen”, Musan Salama kertoo Facebook-sivullaan.

Nyt Pori Akatemia on sarjataulukossa kolmantena. Ilves kiilasi porilaisten yläpuolelle kakkoseksi. Erona on vain yksi piste.

Lohkon kärjessä on kauniaislainen Grankulla IFK, jonka karkumatka Pori Akatemiaan on puolestaan kaksi pistettä. Koska tilanne on näin tiukka, kärkikolmikko voi vielä muuttua, vaikka jäljellä on enää yksi kierros.

Kolmen parhaan joukosta Pori Akatemia ei voi kuitenkaan enää pudota, eli joukkue saa varmuudella ainakin yhden pisteen mukaansa SM-sarjaan karsintasarjasta.

Pori Akatemian viimeinen SM-karsintasarjan peli on Vaasan Palloseuraa vastaan vieraskentällä viikon päästä sunnuntaina. VPS on taulukossa neljäntenä.

Lohkokärki GrIFK kohtaa puolestaan yhdeksänneksi valahtaneen TPS:n ja Ilves pahnan pohjimmaisena olevan FC Interin.

Pori Akatemian maalit sunnuntain Ilves-ottelussa iskivät MuSan miesten edustusjoukkueessakin pelaavat Olli Auranen ja nigerialainen Ejiro Elijah Simeon.

Simeon on SM-karsintasarjan maalipörssissä kolmantena, ja miesten Kolmosessakin maaliverkko on heilunut jo kuusi kertaa, vaikka takana on vasta kahdeksan ottelua.