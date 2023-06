Vihjesysteemit Pieni systeemi

T4-1: 3 Yas Queen

T4-2: 12 Ville Kalle

T4-3: 12 Let Her Go, 2 Brixen, 13 Rawit, 6 Miragtion

T4-4: 13 Syttyvä, 1 Metkupoika, 8 Fideliina, 5 Timon Tähti, 12 Virkun Vikkelä

20 riviä / 4 euroa.

Porukkasysteemi

T4-1: 3 Yas Queen, 12 Disco Inferno, 13 Rock'n Roll Ax, 2 Callela Ivanhoe

T4-2: 12 Ville Kalle

T4-3: 12 Let Her Go, 2 Brixen, 13 Rawit, 6 Miragtion, 8 Laurila's Gimli

T4-4: 13 Syttyvä, 1 Metkupoika, 8 Fideliina, 5 Timon Tähti, 12 Virkun Vikkelä, 2 Neiti Fortuna

120 riviä / 24 euroa.

Porin ravit sunnuntaina kello 13.