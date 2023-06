Manchester City haluaa huippukaudelleen kruunun – italialaisseura haluaa yllättää: ”Tämä on jotain, mitä emme ole vielä voittaneet”

Inter yrittää haastaa Manchesterin menestyskoneen Mestarien liigan finaalissa.

Manchester City hakee jo kauden kolmatta pokaalia valmentajansa Pep Guardiolan (vasemmalla) johdolla. Interin valmentaja on hiukan kokemattomampi Simone Inzaghi.

Manchester City lähtee selkeänä voittajasuosikkina lauantai-iltana Turkin Istanbulissa pelattavaan jalkapallon miesten Mestarien liigan loppuotteluun. City kohtaa finaalissa Milanon Interin, joka on osoittanut tällä kaudella vaarallisuutensa.

”He ovat Mestarien liigan finaalissa syystä. Heillä on uskomattomia pelaajia, me kaikki näemme sen”, Cityn keskuspuolustaja ja puolustava keskikenttämies John Stones kehui Interiä uutistoimisto AFP:lle.

City jahtaa triplamestaruutta, sillä se on voittanut tällä kaudella jo Englannin Valioliigan ja Englannin FA cupin. Vastaavaan triplamestaruuteen on englantilaisseuroista pystynyt vain Cityn paikalliskilpailija Manchester United kaudella 1998–1999.

Voittopokaali kiertänyt Cityä

Voitto lauantai-iltana täyttäisi Cityn pitkäaikaisen unelman, sillä se ei ole koskaan vienyt nimiinsä Mestarien liigaa tai sen edeltäjää Euroopan cupia.

Mestarien liigan voittounelma on kytenyt etenkin siitä saakka, kun Cityn omistajaksi tuli vuonna 2008 Abu Dhabi United Group, jota hallinnoi Arabiemiraattien varapääministeri Mansour bin Zayed al-Nahyan.

Upporikkaassa omistuksessa City on voittanut 12 viime kauden aikana Englannin Valioliigan seitsemästi. Mestarien liigassa City ylsi finaaliin 2021, mutta taipui Chelsealle.

”Olen ollut täällä kahdeksan vuotta, ja ajanjakso on ollut uskomaton. Mutta tämä on jotain, mitä emme ole vielä voittaneet ja minkä haluamme voittaa”, Cityn keskikenttätähti Kevin De Bruyne sanoi.

Cityn menestyksen yllä on tummia pilviä, sillä Valioliiga syytti manchesteriläisjättiä helmikuussa sarjan rahankäyttöä koskevien sääntöjen rikkomisesta vuosina 2009–2018. Vielä ei ole tiedossa, saako City mahdollisesti jotain rangaistuksia.

Inter kolmesti Euroopan ykkönen

City on pelannut tämän kauden Mestarien liigassa vakuuttavasti. Se eteni lohkovoittajana jatkoon ja on jyrännyt pudotuspeleissä Leipzigin, Bayern Münchenin ja Real Madridin.

Inter oli lohkonsa kakkonen ja on voittanut pudotuspeleissä Porton, Benfican ja paikallisvastustajansa AC Milanin. Inter on osoittanut vaarallisuutensa turnausmuotoisissa kilpailuissa, sillä se on voittanut kaksi tuoreinta Italian cupia. Italian Serie A:ssa joukkue sijoittui päättyneellä kaudella kolmanneksi.

”Olemme henkisesti sekä fyysisesti hyvässä kunnossa, ja meidän on näytettävä se huomenna”, Interin puolustaja Matteo Darmian sanoi perjantaina Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

Inter on voittanut Mestarien liigan ja sen edeltäjän Euroopan cupin yhteensä kolmesti. Ykkössijoista tuorein on vuodelta 2010.

Kummankin joukkueen terveystilanne on hyvä ennen finaalia. Cityn Kyle Walker on kärsinyt selkävaivoista ja Interin Henrikh Mkhitarjan reisivammasta, mutta kumpikin on vakuuttanut olevansa pelikunnossa.

Manchester Cityn ja Interin välinen finaalipeli alkaa lauantaina kello 22.