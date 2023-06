Urheilupaidan syvin olemus asuu sen käyttäjässä, ei värissä tai rintamuksen printissä, kirjoittaa JP Mikola.

Montako t-paitaa omistat?

Farkkujen, kravattien, kauluspaitojen, verkkatakkien ja jopa lenkkitossujen määrä on verraten helppo laskea, mutta t-paidat ovat toista maata.

Koska määrää on mahdoton summata, t-paidat pitää luokitella. Peseminen ja kaappiin viikkaaminen on niin sanottua perussettiä, toki tärkeää, mutta tunnesiteet eivät muodostu hyllyllä. Kyse on mielleyhtymistä tai tarinoista, joita paitoihimme liittyy.

Koska tämä on urheilukolumni, keskityn alan asusteisiin. Tämän tyyppiluokan vetimillä on monta nimeä. Urheilu-, treeni-, hiki-, tapahtuma- tai suorituspaidat.

Puseroita on moneen lähtöön. Golfpalloa ei kiskota vesiesteeseen samassa paidassa, joka päällä juostaan keuhkot pihalle mäkivedoissa tai revitään rautaa salilla. Kaulukset eivät kuulu suorituksiin, joissa voi lentää hien lisäksi veri. Tennis on oma lukunsa, siinä saa pukeutua siististi, mutta ei sentään villasekoitteiseen slipoveriin. Nyt ollaan 20-, mutta ei 1920-luvulla.

Urheilupaitoihin liittyy isoja tunteita tai vähintään pieniä tai keskisuuria muistoja.

Rintapieleen printatut vuosiluvut ovat sekä uhka että mahdollisuus. Jos lähtee julkisille paikoille kovin vanha teksti rintamuksessa, luulevat vielä nuukaksi tai nostalgikoksi, vaikkei olisi varsinaisesti kumpaakaan, vaan molempia.

Kuinka vanha vuosiluku paidassa voi sitten lukea?

Ajatusta voi testata Ässien mestaruuspaidalla. Se on armaalta vuodelta 2013. Jos sitä käyttää Porissa, luullaan kelkasta pudonneeksi, jos muualla, luullaan porilaiseksi. On riski vitsailla, että eivätkö ne ole sama asia.

Omassa kaapissani hienoa vuotta edustaa Forssan Suvi-illan tekninen paita. Valkoinen vaate on kuin työkaverin kysymys: Tiedätkö, mistä tietää, että joku on juossut maratonin? No, se kyllä kertoo sen sulle. Herran jestas, että siitä puolikkaastakin on jo kymmenen vuotta. Aika oli surkea, mutta keskisyke 174. Ei ihme, että tuntui pahalta ja jäi mieleen.

Vitsi- eli huumoripaidat eivät ehkä edusta sporttigenreä, mutta vaatii tiettyä urheiluhenkeä sonnustautua sellaisiin julkisissa tilaisuuksissa.

Ehkä seuroissa mietitään, mitä tiimivaatteilla halutaan viestiä. Jos rintaan ja selkään on painatettu Jeesus tulee ja Jeesus menee -printti sopii lähinnä Zlatanille.

Toisaalta ei kannata ajatella ahtaasti. Anna töissä aina 100 % -slogan sopisi pukukoppiinkin, etenkin kun alle on painatettu 12% maanantaina, 23 % tiistaina, 40 % keskiviikkona, 20 % torstaina ja 5 % perjantaina. Harmi vain, että pelipäivät painottuvat loppuviikkoon.

” ”Anna töissä aina 100 % -slogan sopisi pukukoppiinkin.”

Urheilupaitojen on oltava jotenkin totta. Koskaan ei saa antaa ymmärtää jotain, jos katetta ei ole. Huijaaminen on yksinkertaisesti väärin.

Kanssaihmisten ei voi antaa uskoa, että on juostu, hiihdetty tai soudettu, jos ei ole. Ei olympiarenkaitakaan tatuoida olkapäähän, jos kisoja on katsonut tv:stä. Vie siis Sulkavan soutu 2017 -paita kierrätykseen, jos kantapääsi tai kätesi eivät ole olleet rakoilla, eikä persuksesi tuhdolla. Palman puolimaratonin paita on pannassa, jos juoksu jäi juoksematta, vaikka matka Mallorcalle olisi maksanut maltaita.

Vastuullisuus pitäisi muistaa myös. Mikään printti ei näytä tyylikkäältä tai tunnu kovin hyvältä, jos puuvilla on tuotettu Kaakkois-Aasian lapsia riistämällä.

Siksi on syytä arvostaa kotimaista käsityötä. Oman kaappini suosikki muistuttaa Lasse Virénin Münchenin 1972 kultajuoksusta – ja on samalla metafora vaikeuksien voittamisesta ja resoreita myöten Suomessa tehty.

Silti sopii muistaa, että lattiaräteiksi, maalausvaatteeksi tai mökille päätyvät lopulta kaikki t-paidat. Niistä nuhruisinta on käytetty viimeiset pari – tai parikymmentä – vuotta männyn siitepölyjen pyyhkimiseen terassilta ja ikkunalaudoilta. Ja kun keltainen möhnä on saatu tarttumaan paitaan, se on huuhtaistu puhtaaksi laiturin päässä ja laitettu kuivumaan jonnekin, mistä vaatteen voi taas vuoden päästä kaivaa samoihin hommiin.