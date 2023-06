Kuuluu napsahdus, kun neula työntää pienen langan ihon alle.

Käsivarren takaosaan jää näkyviin tarra, jonka alta sensori lähettää tiedot älypuhelimessa olevaan sovellukseen.

Diabeetikoille alun perin kehitetyt glukoosisensorit ovat viimeisen parin vuoden aikana yleistyneet myös diabetesta sairastamattomien keskuudessa.

Terveille suunnattuja sovelluksia ovat muun muassa Supersapiens, Veri, Levels ja Ultrahuman. Niitä mainostetaan ”metabolisen terveyden” tarkkailuun.

Veren glukoosipitoisuuksia eli tutummin verensokeria mittaavia sovelluksia on käytetty kestävyysurheilussa jo pari vuotta ja niiden suosio tuntuu koko ajan kasvavan.

Mutta onko verensokeriarvojen jatkuvasta tarkkailusta oikeasti hyötyä urheilijoille?

”Tämä on vielä kinkkinen asia kestävyysurheilussa, asiantuntijatkin kiistelevät siitä”, Kaisa Sali toteaa.

Sali on urheiluravitsemuksen asiantuntija ja valmentaja sekä entinen huipputriathlonisti. Hän on itse kokeillut urheiluun suunnattua Supersapiens-sovellusta aktiivisesti vuoden ajan ja testannut sitä myös valmennettavillaan.

Olkavarressa oleva glukoosisensori on varsin huomaamaton. Teipin alla on lähetin ja ihon alle menevä anturi. Lähettimestä glukoosiarvot siirtyvät sovellukseen.

Ihon alla oleva sensori arvioi veren glukoosipitoisuuksia soluvälinesteestä.

Mittauksista piirtyy sovellukseen graafista viivaa verensokerin käyttäytymisestä. Salin mukaan suurin hyöty onkin psyykkinen: viivan katselu tsemppaa syömään vähän paremmin.

”Kisassa voit huomata jaksavasi paremmin, kun saat syötyä oikeisiin kohtiin, mutta pitkäaikaisesta päivittäisestä ravitsemuksesta et saa muuten välitöntä palautetta. Numerot motivoivat. Elämme sellaista aikakautta, jossa itsensä mittaaminen on hyvin suosittua ja tämä on yksi väline siihen.”

Mutta sovelluksiin liittyy myös ongelmia. Ne eivät ole niin yksiselitteisiä terveysmittareita kuin mainostetaan.

”Sovellukset yksinkertaistavat asioita. Veren glukoosipitoisuuteen vaikuttaa useita kymmeniä eri tekijöitä, eikä niiden tulkinta aina ole helppoa.”

Alhainen veren glukoositaso ei aina tarkoita sitä, etteikö käytössä olisi energiaa.

Lihasten hiilihydraattivarastot voivat olla täydet, mutta hormonaalisten muutosten takia glukoosipitoisuus veressä on alhainen. Tuloksia pitää osata tulkita, jotta mittaamisesta saa hyötyä.

Esimerkiksi hiljattain syödyn aterian jälkeen verensokeri voi hetkeksi laskea alas, kun haimasta vapautuu insuliinia tasaamaan verensokeria.

”Myös urheilusuoritusten alussa veren glukoosipitoisuus yleensä hieman tippuu. Kovatehoinen urheilu taas nostaa veren glukoosipitoisuutta huolimatta siitä, olemmeko syöneet tai ovatko varastot täysiä vai ei.”

” ”Esimerkiksi aamupuuro nostaa veren glukoosipitoisuutta voimakkaasti, mutta se ei tarkoita sitä, että puuro pitäisi jättää syömättä.”

Tärkeitä suorituksia ajatellen urheilijan on hyvä osata ajoittaa ruokailut ja optimoida veren glukoosipitoisuus. Siinä mittaamisesta voi olla apua.

”Urheilijalle on hyötyä siitä, että glukoositaso on suhteellisen korkealla suorituksen alkaessa. Se taataan syömällä hiilihydraatteja oikeaan aikaan ennen suoritusta”, Sali kertoo.

Jos urheilija esimerkiksi syö 30–45 minuuttia ennen suoritusta, saattaa käydä niin, että verensokeri nousee, jonka jälkeen insuliini tulee tasaamaan verensokeria. Jos insuliinia ehtii erittyä reilusti ennen suorituksen alkua, verensokeri voi olla alhainen suorituksen alkaessa.

Siinä miten kukin näihin tilanteisiin reagoi, on voimakkaita yksilöllisiä eroja.

”Jotkut eivät huomaa sitä mitenkään eikä se vaikuta suorituskykyyn, osa taas kokee liikuntasuorituksen alkuun osuvan matalan verensokerin hyvinkin ongelmalliseksi.”

Insuliinipiikin vaikutukset voi välttää joko aikaistamalla suoritusta edeltävää ruokailua tai nostamalla verensokeria uudelleen vielä hetki ennen urheilusuoritusta.

”Eli jos syö pikkaisen aikaisemmin, esimerkiksi puolitoista tuntia aiemmin, insuliinipiikki ehtii tulla ja tasaantua. Toinen vaihtoehto on juoda urheilujuomaa tai ottaa urheilugeeliä vartti ennen lähtöä, jolloin verensokeri taas nousee.”

” ”On ollut tosi mageeta, kun se on näyttänyt niitä asioita, joita olen tuntenut.”

Terveyden kannalta tasainen verensokeri on hyvä asia, mutta on luonnollista, että aterian jälkeen se nousee ja sitten laskee. Mahdollisimman tasaista käyrää haluava voi tehdä vääriäkin valintoja.

”Sovellukset rohkaisevat välttämään verensokeripiikkejä ja se voi johtaa siihen, ettei syö tarpeeksi tai jättää hiilihydraatit liian vähälle. Se on urheilijalle huono asia ja aiheuttaa ongelmia.”

”Toki jos oma liikuntamäärä ja energiankulutus ei ole järin kova, niin sitten ei ole niin isoa riskiä, että hiilihydraattimäärät jäävät liian pieniksi.”

Kaisa Sali tutkii mittarin arvoja treenin jälkeen ja vertaa niitä harjoituksen aikana kehossaan tuntemiin olotiloihin.

Glukoosipitoisuutta nostavista ruoka-aineista ei voi myöskään vetää suoraa johtopäätöstä, että ne olisivat terveydelle haitaksi.

”Esimerkiksi aamupuuro nostaa veren glukoosipitoisuutta voimakkaasti, mutta se ei tarkoita sitä, että puuro pitäisi jättää syömättä. Pekoni ei nosta verensokeria samaan tapaan, mutta ei se silti terveellistä ole.”

Liian yksiselitteiset johtopäätökset voivat siis johtaa energiansaannin rajoittamiseen, mutta Sali on todennut sovelluksesta olleen apua myös päinvastaiseen.

”Jos on pitkään alhainen energiasaatavuus, niin hypoglykemiat eli alhaiset sokeriarvot alkavat näkymään entistä useammin. Glukoosinsietokyky saattaa heiketä ja senkin yleensä näkee arvoista.”

Vuosi verensokerin seurantaa ei ole paljastanut Salille mitään uutta tai yllättävää, mutta on vahvistanut oman kehon tuntemuksia. Hän ei seuraa sovellusta treenin aikana, mutta vertaa mielellään tietoja treenin aikana koettuihin olotiloihin jälkikäteen.

”On ollut tosi mageeta, kun se on näyttänyt niitä asioita, joita olen tuntenut.”

Jos esimerkiksi treenin ensimmäiset vedot ovat tuntuneet huonolta, on mittari näyttänyt alhaista glukoositasoa. Sali tykkää tehdä aamuharjoitukset ilman aamupalaa. Siihenkin hän on saanut vahvistusta mittauksista.

”Glukoosimittari on näyttänyt etteivät arvot ole menneet liian alas, vaan lihasten glykogeenivarastot ovat olleet riittävät.”

” ”Itse koen, että syke-, teho-, ja vauhtimittari ovat huomattavasti tarpeellisempia kuin tämä.”

Verensokerin seuraamisesta voisi olla hyötyä etenkin nuorille tai aloitteleville urheilijoille, jotka eivät vielä tunne kehoaan niin hyvin.

”Muuten energiatasapainon ja ravinnon saannin seurantaan on mielestäni hyödyllisempää kuunnella omaa olotilaa, ja täyttää vaikka ruokapäiväkirjaa silloin tällöin.”

Tulevina vuosina verensokeriseuranta todennäköisesti kehittyy entisestään ja sovellusten käyttö lisääntyy. Mutta jääkö se pysyväksi osaksi urheilun mittausjärjestelmiä?

”Sitä on vaikea vielä sanoa. Itse koen, että syke-, teho-, ja vauhtimittari ovat huomattavasti tarpeellisempia kuin tämä.”