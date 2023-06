Lähetysikkuna aukeaa tämän uutisen yhteyteen torstaina 8.6. noin kello 19.25.

Jalkapallon Kakkosen B-lohkon kärkikahinoihin mukaan kiilannut FC Jazz saa torstaina vieraakseen sarjanousijan SexyPöxyt Espoosta.

Tulokasjoukkueen alkukausi on ollut vaikea, sillä joukkue on lohkon hännillä neljällä sarjapisteellään. Sen ainoa voitto on toistaiseksi kauden avauspelistä P-Iiroja vastaan. FC Jazz puolestaan on nousukunnossa ja voitto espoolaisista veisi porilaisjoukkueen ainakin hetkellisesti B-lohkon kärkipaikalle.