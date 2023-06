Kalle Rovanperän sopimus Toyotan kanssa päättyy tähän kauteen. Kulisseissa neuvotellaan uutta sopimusta.

Kalle Rovanperälle on tulossa muhkea palkankorotus.

Rallimaailmasta tihkui maanantaina kiintoisia uutisia, kun lajisivusto Dirtfish kertoi hallitsevan maailmanmestarin Kalle Rovanperän neuvottelevan Hyundain kanssa.

Rovanperä on ajanut koko tähänastisen WRC-uransa Toyotalla, jonka kovin kilpailija on juuri Hyundai. Rovanperän 2+2-vuotinen sopimus Toyotan kanssa päättyy tähän kauteen.

Rovanperän manageri ja pitkäaikainen rallivaikuttaja Timo Jouhki ei suostu vahvistamaan, että neuvotteluja olisi käyty juuri Hyundain kanssa.

Sen hän sanoo, että neuvotteluja ensi kauden työnantajasta käydään.

”Sehän on selvä. Kaikki tietävät, että Kallen sopimus loppuu tähän kauteen, ei tässä sen kummallisempaa ole”, Jouhki sanoo nyt.

Tähän kauteen päättyvä sopimuskausi on Rovanperän ensimmäinen rallin MM-sarjan pääluokassa. Hän on siis uudessa tilanteessa neuvotellessaan uransa jatkosta.

Uudessa tilanteessa hän on myös neuvotteluasemansa suhteen. Siinä missä edellistä sopimusta havitteli 18-vuotias keltanokka, nyt pöytään istuu maailmanmestari. Syksyllä ehkä jo kaksinkertainen sellainen.

Se tietää sitä, että uuteen paperiin kirjataan huomattavasti muhkeampi palkkiosumma.

"Kallen nykyinen sopimus on tietyllä tavalla sellainen juniorisopimus, joka on tehty uran aloitussopimukseksi. Vaikka se onkin 2+2-vuotinen ja siinä oli selvät etapit sen mukaan, että jos menestyy, niin palkkiot nousevat, maailmanmestarina pelataan ihan toisessa luokassa. Tai sanotaan että pikemminkin ensimmäisessä luokassa”, Jouhki avaa.

”On selvää, että nyt kun tehdään uutta sopimusta, liikutaan aivan eri tasolla taloudellisesti.”

Kalle Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen juhlivat viime kaudella maailmanmestaruutta.

Palkkasumma ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka vaikuttaa tulevaan päätökseen. Jouhkin mukaan siinä ei ole valtavaa eroa, millaista korvausta eri tallit tarjoavat.

”Rahallisesti kaikki liikkuvat suurin piirtein samalla tasolla. Minulla on selkeä kuva siitä, mitä kukin saa ja mitä kulloinkin on saanut. Minulla on ollut kuljettajia sen verran paljon, maailmanmestareita myös. Pystyn viittaamaan aikaisempiin aikoihin ja tähän aikaan. Eivät tallit pysty lähtemään argumentoimaan mihinkään toiseen suuntaan.”

Rallissa kaikki tulot eivät kerry tallin maksamasta palkasta, vaan menestysbonukset sekä henkilökohtaiset sponsorit ovat isossa osassa.

Sopimusneuvotteluissa on käytävä läpi sekin asia, että millaisia yhteistyökumppaneita mikin talli sallii.

”Kuinka monta ja minkälaisilla paikoilla niitä on? Nämä kaikki asiat pitää uudessa sopimuksessa aina neuvotella pikkuisen uusiksi”, Jouhki tietää.

Kaikilla kuskeilla on myös erityisvaatimuksensa, joihin eri tallit suhtautuvat eri tavalla. On tärkeää selvittää, millaisia palveluita tallin puolesta on käytettävissä ja miten kukin kuski pääsee toteuttamaan itseään.

Jouhki ei paljasta Rovanperän muita erityisvaatimuksia kuin sen, että hänelle on tärkeää saada lupa rallin ulkopuolisille harrastuksilleen.

”Esimerkiksi Kallen tapauksessa se, että on oikeus tehdä myös muita lajeja. Muun muassa sitä driftingiä, kun se on hänelle aika mieluisa ja tärkeä laji. Toyotan kanssa tämä asia on pelannut oikein hyvin, ei siinä mitään.”