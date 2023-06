MuSan tilinpäätös on myöhässä Palloliiton lisäksi myös Porin kaupungille. Se voi vaikuttaa isoon tukisummaan, joka on kohdistettu junioritoimintaan.

Kohun silmään ajautunut jalkapalloseura Musan Salama on ongelmissa myös Porin kaupungin kanssa.

Yle uutisoi tiistaina, että Palloliiton lisäksi myös Porin kaupunki odottaa MuSan tilinpäätös­tietoja.

Pori on tukenut MuSan nuorisotoimintaa yli 20 000 eurolla vuosittain, ja kaupunki haluaa nähdä tilinpäätöksestä, miten seuran taloutta on hoidettu.

Kyse on tavallisesta, ei poikkeuksellisesta toimenpiteestä. Poikkeuksellista tosin on, että tilinpäätös on myöhässä.

Jos tilinpäätöstä ei toimiteta, se vaikuttaa seuraavan vuoden avustushakemuksen käsittelyyn, kertoo Ylen haastattelema Porin liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti, jonka mukaan kaupunki haluaa selvittää, onko tukiraha käytetty oikein – eli junioritoiminnan kustannuksiin.

MuSassa on kuutisensataa junioripelaajaa.

”Asiaa arvioidaan, kun avustuksia syksyllä taas haetaan. Toivotaan tietenkin, että saamme tilinpäätöksen ennen sitä”, Lahti kommentoi Ylen haastattelussa ja sanoo, että yleensä yhdistykset toimittavat tilinpäätöstietonsa ajoissa kaupungille.

Porin kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että tilinpäätöstiedot olisi pitänyt toimittaa toukokuun viimeiseen päivään mennessä.

Sama takaraja oli myös Palloliitolla, joka jätti MuSan naisten futsal-joukkueen liigalisenssittä, koska porilaisseuran tilinpäätöstä ei kuulunut.

MuSan puheenjohtaja Mikko-Tapio Mattila kertoi Satakunnan Kansalle (2.6.), että seuralla on ollut ongelmia kirjanpitokumppaninsa sekä talous- ja järjestelmähallinnan kanssa.

Mattila sanoi toivovansa, että tilinpäätös valmistuisi kesäkuun aikana.