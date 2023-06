Ville Aaltosen rooli on ensi kaudellakin Narukerän pelaajavalmentaja.

Ruotsin jääpallon pääsarjaan tulevaksi kaudeksi noussut IFK Rättvik tiedotti sunnuntaina joukkueestaan.

Seuran riveissä porhaltaa kaudella 2023–2024 porilaisille tuttu mies, kun lajilegenda Rinat Šamsutov pukee IFK Rättvikin paidan ylleen. Šamsutov pelasi Narukerässä kausina 2019–2021.

Ruotsalaistunut venäläinen täyttää ensi viikon maanantaina 50 vuotta.

Porilainen jääpallolegenda Ville Aaltonen täytti aiemmin keväällä 44 vuotta.

”Olen jääpalloilijaksi vielä nuori mies – ainakin mieleltäni”, hän naurahtaa.

Nuorien miesten paikka on pelikentillä, joten siellä viilettää jälleen tulevalla kaudella myös Aaltonen. Aaltonen on Narukerässä viime kauden tapaan pelaajavalmentaja.

”Pitkään asiaa kääntelin ja vääntelin”, Aaltonen myöntää.

”Kentän laidalla olisi varmasti tullut seistyä se sama aika, jos pelaamista ei olisi jatkanut. Parempi siis pysyä kehissä pelaajana”, hän naurahtaa.

” Tietyllä tapaa ei ollut mitään syytä jatkaa, mutta ei ollut välttämättä mitään syytä lopettaa.

Lopettaminen olisi sekin ollut ymmärrettävää.

Luonnollinen päätös, kuten Aaltonen itse kuvailee.

Pitkään kasassa ollut joukkue teki sen, mistä kaupungin jääpalloväki haaveili pitkään: voitti mestaruuden ja synnytti pienen jääpallobuumin.

Nyt alkaa uusi projekti. On uusi päävalmentaja Aleksi Vihtilä, mutta myös kentälle tarvitaan uusia vastuunkantajia.

”Harjoittelu tuntuu yhä mukavalta ja pelaaminen sitäkin mukavammalta, niin lopulta kallistuin jatkamisen puolelle. Mieluummin näin, niin ei tarvitse sitten jossain kohtaa jossitella, olisiko pitänyt pelata vielä vuosi, pari tai kolme.”

Kaikista mukavammilta tuntuu voittaminen.

”Olisi hienoa tehdä viime vuoden temppu uudestaan.”

Uusi projekti ei tarkoita Aaltosen mukaan sitä, etteikö Narukerä voisi voittaa.

”Ei missään nimessä. Muutama jengi on vahvistunut, kun taas meiltä on pari avainpelaajaa lähtenyt, joten sarja on varmasti viime vuotta tasaisempi. Voittamaan me silti lähdemme. Se vaatii nuorilta pelaajilta kasvua, johon pitää varata myös aikaa. Sekin on tässä parina vuonna ollut hienoa, kun on läheltä nähnyt nuorempien ottavan isoja askelia eteenpäin.”

Uuden projektin huipennus voi olla vasta muutaman vuoden päässä.

Silloinkin Aaltonen on vielä nuori mies, jos ottaa verrokiksi viisikymppisen Šamsutovin.

”Ihan niin pitkälle en itseäni näe pelaamassa”, Aaltonen naurahtaa ja lisää heti perään:

”Parempi kuitenkin, ettei sano mitään lopullista.”