Kauden seitsemäs F1-kisa oli tuskainen Valtteri Bottakselle.

Formula ykkösten kausi jatkui sunnuntaina Red Bull -tallin Max Verstappenin hallinnassa. Verstappen otti Barcelonan osakilpailussa jo kauden viidennen voittonsa, kun osakilpailuja on ajettu seitsemän.

Kahdessa muussa osakilpailussa Verstappen on ollut toinen. Silloin voittajana on ollut Red Bull -tallin toinen kuljettaja Sergio Perez, joka sunnuntaina sijoittui neljänneksi.

”Tällaisella autolla on suuri nautinto ajaa. Meillä oli aika paljon eri strategioita, joista tämä oli varmasti oikea. Tosi hienoa voittaa täällä”, Verstappen totesi ratahaastattelussa.

Kilpailun yllättäjät löytyvät vielä pari kautta sitten F1-kisoja hallinneesta Mercedes-tallista. Kisaan neljännestä lähtöruudusta lähtenyt seitsemänkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton nousi kakkoseksi ja kahdennestatoista ruudusta lähtenyt George Russell kolmanneksi.

”Emme todellakaakaan osanneet odottaa tätä. Lakki päästä kaikille tallissa kovasta työstä. Olemme yhä kaukana Red Bullista, mutta teemme kovasti töitä heidän tavoittamiseksi”, Hamilton totesi.

Alfa Romeo -tallin Valtteri Bottakselle kilpailu oli hankala. Hän lähti 16. ruudusta ja sijoittui lopulta 19:nneksi eli toiseksi viimeiseksi. Bottaksen tallikaveri Zhou Guanyu nousi Barcelonassa pisteille, sillä hän oli yhdeksäs. Nyt sekä Bottaksella että Zhoulla on neljä MM-pistettä.

”Selkeästi jotain vikaa vehkeissä, mutta en tiedä, mitä”, Bottas totesi Viaplayn haastattelussa.

Verstappen johtaa ylivoimaisesti MM-sarjaa. Hänellä on 170 pistettä. Toisena olevalla Perezillä on 117 pistettä. Kolmantena on Aston Martinin Fernando Alonso, 99 pistettä. Alonso oli sunnuntaina seitsemäs. Seuraavina MM-sarjassa ovat Hamilton (87 pistettä) ja Russell (65).

F1-kausi jatkuu kahden viikon päästä Montrealissa.