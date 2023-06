Kohun keskellä oleva Musan Salama on saamassa hyviäkin uutisia – Musan kentälle on suunnitteilla iso muutos

Tavoitteena on kehittää alueesta laadukas urheiluseuran harjoitus- ja kilpatoimintaa edistävä kenttä, ja samaan aikaan asukkaita palveleva lähiliikuntapaikka.

Tässä on havainnekuva Musan kentästä uudistustöiden jälkeen. Kentän ilme muuttuisi huomattavan erilaiseksi ja nykyaikaisemmaksi.

Pori

Musan Salama on ollut seurana myrskyn silmässä viime päivinä.

Uutiset ovat olleet huomattavan negatiivisia, kun Palloliitto tiedotti perjantaina, ettei se myönnä Musan Salamalle lisenssiä naisten Futsal-liigaan. MuSa ei toimittanut Palloliitolle määrätyssä ajassa tilinpäätöstä, joka on yksi lisenssin ehdoista.

Tämän takia viime vuosien porilainen menestystarina sai tylyn lopun. Kolmen viime vuoden aikana MuSan futsaljoukkue voitti kaksi mestaruutta ja yhden hopean.

Luonnollisesti futsaljoukkueen kohtalo on kerännyt rajua kritiikkiä seuraa kohtaan, ja yleinen mielikuva MuSasta on muuttunut aiempaa negatiivisemmaksi. Kysymyksiä on ollut ilmassa paljon.

Taivaalla pilkottaa silti myös valoa ja jotain hyvääkin on näillä näkymin tapahtumassa.

MuSan kenttä on kokemassa huomattavan uudistuksen. Näin ainakin siinä tapauksessa, jos Porin sivistystoimen suunnitelma toteutuu.

Lopullisena tavoitteena on kehittää alueesta laadukas urheiluseuran harjoitus- ja kilpailutoimintaa edistävä paikka, ja myös asukkaita palveleva lähiliikuntapaikka.

Isoja muutoksia kentälle ja sen ympäristöön tulisi paljon.

Niistä ehkä merkittävin olisi se, että Musan kenttä muutettaisiin nurmikentästä tekonurmeksi. Musan Salaman entinen toiminnanjohtaja ja nykyinen Porin liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti perustelee tekonurmen käyttöönottoa sillä, että sitä voidaan käyttää vuoden ympäri. Se kestää myös tunteina mitattuna enemmän käyttöä.

Uudistuksen yhteydessä pääkentän suunta muuttuisi Tommilantien suuntaiseksi, eli kenttä kääntyisi eri suuntaan kuin tällä hetkellä. Viheriön laidalle tehtäisiin 900-paikkainen katsomo. Kentälle tulisi myös valaistus ja katsomon rakenteissa otettaisiin huomioon mahdollinen myöhempi katsomon kattaminen.

Pääkentän lisäksi alueelle rakennettaisiin pikkukenttiä ja tilaa harjoittelua varten. Sinne tulisi myös lähiliikuntapuisto. Nykyään vajavaisen pysäköintialueen koko kasvaisi jonkin verran.

Musan kenttä on tällä hetkellä Porin suurin yksinomaan jalkapallokäytössä oleva kenttä.

Musan Wembleyllä on paikkansa monen porilaisen sydämessä, mutta nykyaikaiseksi sitä ei voi enää hyvällä tahdollakaan sanoa. Kenttä on valmistunut vuonna 1960.

Siihen on tehty parannuksia vuosien aikana, mutta ne eivät ole totuutta muuttaneet. MuSan miesten edustusjoukkue joutui esimerkiksi pelaamaan kotiottelunsa Porin stadionilla, kun joukkue nousi Ykköseen vuodeksi 2019. Stadionilla joukkue pelasi vuoteen 2022 asti, jolloin se putosi Kakkosesta.

MuSa olisi alun perin halunnut pelata Ykkösen ottelunsakin omalla Wembleyllään, mutta Palloliiton mukaan Musan kenttä ei soveltunut Ykköseen erityisesti turvallisuuskysymysten takia. Myös siitä tuli valituksia, että valaistus oli vajavainen ja kuppi-istuimia ei kentällä ollut.

Tällä kaudella MuSan miesten edustusjoukkue pelaa Kolmosessa. Sinne tasolle Musan kentän taso lasketaan riittäväksi, ja joukkue pelaa kauden kotiottelunsa omalla kentällään.